Россияне выбрали имена для пяти аэропортов

Россияне в рамках второго тура проекта «Великие имена России» выбрали названия для еще пяти аэропортов страны.

Во втором туре россияне выбирали имена для пяти аэропортов. Победителями стали кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Так для аэропорта Архангельска выбрали имя писателя Федора Абрамова (63% голосов), для московского Внуково – имя авиаконструктора Андрея Туполева (48%). Нижневартовский аэропорт будет носить имя нефтяника Виктора Муравленко (58%). Аэропорт Пензы назовут в честь публициста Виссариона Белинского (46%), а аэропорт Санкт-Петербурга в честь писателя Федора Достоевского (40%).

Активность голосования во втором туре не уступала основному, в нем приняли участие 690,2 тыс. человек, 41% проголосовало онлайн, 59% – офф-лайн, сообщается на сайте «Великие имена России».

Проект «Великие имена России» стал одним из самых масштабных и ярких в 2018 году. Конкурс проходил с 11 октября по 23 декабря. Участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей приняли 6,2 млн человек. По итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны, включая столичные. В список победителей вошли представители разных эпох и рода занятий, в том числе 14 представителей культуры, девять ученых и инженеров, семь летчиков и космонавтов, семь государственных и общественных деятелей, шесть первооткрывателей и исследователей, три полководца и военных героя.

Секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев в ближайшее время проведет встречу с владельцами и топ-менеджерами ряда аэропортов-участников проекта «Великие имена России», чтобы обсудить с ними перспективы оформления специальных экспозиционных зон, посвященных победителям конкурса.