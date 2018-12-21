«Великие имена России» отразят в дизайне аэропортов

Секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев в ближайшее время проведет встречу с владельцами и топ-менеджерами ряда аэропортов-участников проекта «Великие имена России», чтобы обсудить с ними перспективы оформления специальных экспозиционных зон, посвященных победителям конкурса. Встреча может состояться до конца 2018 года.

В качестве одного из вариантов обсуждается идея объявления конкурса дизайнерских проектов для соответствующего оформления аэропортов, сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

По мнению руководителя Общественной палаты, к обсуждению идей и концепций должны быть подключены представители научного, исторического и музейного сообщества, эксперты и широкая общественность. «Задачей Общественной палаты в этом процессе является обеспечение всестороннего диалога: мы должны максимально учесть пожелания людей, чтобы оформление аэропортов проходило при участии широкой общественности», – отметил Фадеев.

«Процесс должен быть таким же открытым, как и выбор имен, а сам проект, целью которого является сохранение исторической памяти, должен стать частью общественного пространства, культурной среды россиян. Благодаря своим масштабам он уже стал поистине народным», – подчеркнул он. Фадеев также отметил, что для аэропортов присвоение имени – «это и вопрос имиджа, и возможность организации интересной коммуникации с пассажирами».

На сегодняшний день определены имена – победители для 42 аэропортов, еще 5 аэропортов получат имена по итогам второго тура финального голосования, которое заканчивается 23 декабря.