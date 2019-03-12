Кабмин утвердил порядок присвоения аэропортам имен знаменитостей

Правительство России утвердило правила рассмотрения предложений о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам и другим объектам имен выдающихся государственных и исторических деятелей.

Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем установлен порядок рассмотрения предложений о присвоении таким объектам имен выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством и использования указанных имен, сообщает РАПСИ.

Предложения вносятся в правительство Общественной палатой. В течение трех рабочих дней правительство направляет предложения на согласование в федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и иные организации, к сферам ведения которых относится деятельность выдающихся людей, имена которых предлагается присвоить. В свою очередь, эти ведомства или организации в течение 20 рабочих дней должны будут представить свои заключения. После согласования предложений всеми ведомствами правительство организует подготовку проекта указа президента о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей.

В случае, если имеется хотя бы одно заключение, содержащее отказ в согласовании предложений, такие предложения направляются правительством в администрацию президента для принятия решения о подготовке проекта указа президента о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей.

В документе отмечается, что использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных, туристических и иных целях, а также в целях обеспечения транспортного сообщения, если иное не установлено законодательством.

Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, допускается без дополнительных соглашений, согласований и разрешений, за исключением случаев, установленных законодательством.

В декабре были опубликованы результаты голосования по переименованию аэропортов в разных городах страны. Для пяти аэропортов пришлось проводить второй тур голосования. Всего по итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах России.

Конкурс «Великие имена России» ставил целью выбрать имена выдающихся государственных и исторических деятелей российского государства для присвоения ключевым аэропортам страны. Он проходил с 11 октября по 23 декабря 2018 года по инициативе Общественной палаты, Российского военно-исторического и исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества российской словесности.

Конкурс на право выбрать имя того или иного исторического деятеля состоял из четырех этапов. На первом этапе в регионах собирались предложения в широкий список имен, затем формировался «лонг-лист» конкурса, которое проходило в формате предложений на специализированном портале. Затем в рамках соцопросов определялся топ лидеров народных предпочтений, за которые уже на финальном этапе конкурса люди могли проголосовать несколькими удобными им способами.

Президент России Владимир Путин 28 ноября 2018 года подписал указ №681 «О присвоении отдельным географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Этот документ регламентировал, что предложения о присвоении имен вносятся в кабмин Общественной палатой по результатам обсуждения в обществе.