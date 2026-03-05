Израильские удары по Ливану унесли жизни 77 человек

Жертвами израильских атак в Ливане стали 77 человек, более 500 ранены

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере пять человек погибли утром в результате налетов израильской авиации, передает ТАСС. Министерство здравоохранения Ливана опубликовало свежую сводку пострадавших в социальной сети.

«Общее число жертв с начала новой военной эскалации в регионе выросло с 72 до 77, а раненых – с 437 до 527», – указывается в тексте заявления.

Министерство внутренних дел страны также привело статистику по беженцам. Из-за активных боевых действий количество перемещенных лиц достигло 91 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля вошла на территорию Ливана. Израильская авиация нанесла удары по южным районам республики и пригородам Бейрута.