Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады
Канадский хоккеист Фил Эспозито выразил мнение, что отсутствие России на олимпийском хоккейном турнире негативно сказывается на его статусе.
Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито заявил в интервью ТАСС, что считает позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр, которые проходят в Италии. «Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – подчеркнул Эспозито.
По его мнению, отсутствие российской сборной отрицательно сказывается на уровне соревнований и полноты хоккейного турнира. Эспозито добавил, что без участия России Олимпиада теряет свою целостность и престиж.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
