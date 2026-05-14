Госдума одобрила двукратное увеличение лимита сверхурочной работы

Tекст: Денис Тельманов

Депутаты Государственной думы утвердили во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о повышении лимита сверхурочных работ, передает ТАСС.

Согласно новым поправкам в Трудовой кодекс, максимальное количество часов переработки увеличено со 120 до 240 часов в год. При этом прежняя норма, ограничивающая переработки четырьмя часами в течение двух дней подряд, сохраняется.

В документе уточняются правила оплаты труда. «При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час», – отмечается в законе.

Для некоторых категорий граждан сохранен прежний лимит в 120 часов. Это касается совместителей в государственных и муниципальных учреждениях, работающих более четверти месячной нормы, а также сотрудников на вредных производствах. Привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников вредных производств к переработкам разрешено только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Сотрудники, перерабатывающие более 120 часов в год, теперь имеют право на один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Кроме того, закон запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда, за исключением случаев предотвращения или ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Также из законодательства исключена норма, позволявшая работодателям предупреждать об увольнении в электронном виде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об электронном уведомлении об увольнении.

В прошлом году Кремль не поддержал законопроект Минэкономразвития о новых правилах сверхурочной работы. Позже Общественная палата напомнила о штрафах за переработки свыше 120 часов в год.