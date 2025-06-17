Фетисов заявил об утрате Россией статуса хоккейной державы после недопуска на ОИ

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «это неприятная новость, хотя и ожидаемая», а спортивные руководители России «кормили всякими обещаниями», но ситуация не изменилась, передает РИА «Новости».

Фетисов подчеркнул, что его раздражают постоянные обещания и надежды на чудо: если складывается такая ситуация, то, по его мнению, Россия уже не считается мировой хоккейной державой. Он отметил, что у страны, вероятно, больше нет защитников в мировом хоккее.

В понедельник Федерация хоккея Франции объявила, что их сборная поедет на Олимпиаду 2026 года вместо команды России.

Ранее Фетисов прокомментировал решение IIHF, подчеркнув разочарование возможностью пропуска Олимпиады российскими хоккеистами, включая Александра Овечкина. IIHF объявила о недопуске сборной России. Решение принято после запроса Международного олимпийского комитета и признано окончательным.