Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.12 комментариев
Фетисов пожалел, что Овечкин не сыграет на Олимпиаде-2026
Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение IIHF, подчеркнув разочарование возможностью пропуска Олимпиады российскими хоккеистами, включая Александра Овечкина.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать сборную России к участию в Олимпийских играх 2026 года, передает «Лента.ру». Фетисов отметил, что у него не было иллюзий по поводу допуска российских спортсменов к Олимпиаде.
«Единственное обидно, что парни не сыграют. Тот же Саша Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом», – заявил Фетисов.
IIHF объявила о недопуске сборной России. Решение принято после запроса Международного олимпийского комитета и признано окончательным.