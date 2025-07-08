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Лукашенко рассказал, как Путин угощал его козьим молоком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил племенной завод под Могилевом и поделился историей о дегустации козьего молока в России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился своими впечатлениями от козьего молока, которым его угощал глава российского государства Владимир Путин, передает ТАСС. Видео с этим рассказом опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
Во время визита на племенной завод под Могилевом Лукашенко, пробуя местное козье молоко, поинтересовался, есть ли у него характерный запах. Получив утвердительный ответ, он вспомнил, что «запаха от козьего молока быть не должно». Президент уточнил: «Нет, не должен быть. Потому что я видел козье молоко – меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье».
После дегустации белорусский лидер заявил, что представленный напиток не имеет запаха. «Какой запах? Нет запаха. Идеальное молоко», – отметил Лукашенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, президент Белоруссии потребовал убрать все поваленные деревья в стране. Он ранее заявил о намерении ужесточить ответственность за падеж скота.