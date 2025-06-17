Лукашенко призвал возводить памятники и дворцы коровам

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого», президент Белоруссии подчеркнул, что корова сыграла важную роль в обеспечении народа продуктами не только в годы Великой Отечественной войны, но и в настоящее время.

«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, – это корова. Это не только молоко, но и мясо», – заявил Лукашенко на семинаре по вопросам сельского хозяйства.



Он отметил важность содержания животных в достойных условиях и заявил, что «корова должна стоять во дворце». Также президент призвал не забывать о личных подворьях, советуя высаживать хотя бы по две бороздки картофеля на участках. Лукашенко рассказал, что сам посадил картофель на двух участках и пообещал: «Всех обеспечу картошкой, кто здесь стоит».

Ранее Лукашенко во время посещения города Волковыска Гродненской области заявил о намерении ужесточить ответственность за падеж скота, отметив, что ситуация с убылью животных негативно влияет на отрасль.

Напомним, президент Белоруссии предложил установить памятник корове в знак признания ее вклада в обеспечение продовольствием, отметив, что коровы помогали выживать партизанам и детям в сложные времена.