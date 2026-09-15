Гидрометцентр: Предпосылок для включения отопления в Москве в сентябре нет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Среднесуточная температура в Московском регионе, вероятнее всего, не опустится ниже 8 градусов до конца сентября, сказала Макарова, передает ТАСС.

«Среднесуточная в Москве достигает такого значения в октябре, 5 октября. В начале октября, 1 октября это еще около 9 градусов, а 5 октября переходит через 8 к более низким значениям. Но для включения отопления в течение пяти дней должно быть ниже 8 градусов», – пояснила специалист.

Снижение температур ожидается к концу первой декады октября, предпосылок для включения отопления в сентябре пока нет, заметила эксперт.

Синоптик отметила, что пока среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов на Новой Земле и на севере Ямала. Аналогичные показатели прогнозируются на севере Байкала и на побережье Дальнего Востока.

Норматив предусматривает подачу тепла при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение пяти дней.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин объявлял о начале отопительного сезона в конце сентября.

Осенью 2024 года столичные власти запускали отопление в жилых домах только седьмого октября.