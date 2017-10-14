Почему Венгрия стала главным крестоносцем Европы

Взгляд
17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:13  |  vz.ru
Разделы

США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН
С падением созданного на Ближнем Востоке исламистского псевдохалифата угроза джихадизма не уменьшится, а будет означать конец одной фазы борьбы с этим явлением и начало другой. Организация меняет тактику. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 10 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 16 комментариев

    Кто заплатит за «мусорную реформу»

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...

      Умер Сергей Юрский

      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

        Как вы оцениваете личность полковника Владимира Квачкова?
        • Герой

        • Злодей

        • Жертва

        • Свой вариант (указать в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:России предсказали превращение в великую IT-державу
          Основателя инвесткомпании Baring Vostok арестовалиВ России начались испытания новейшего бронетранспортераПорошенко высмеяли за скопированный у Путина предвыборный лозунгШнуров посмеялся над «вездесущим специалистом» Лозой
          Меркель высказалась против разрыва отношений с РоссиейНа Украине надругались над могилой солдат Великой ОтечественнойВыяснилось, как будет работать закон против криминальных авторитетовГосдуме предложили вывести аборты из ОМС
          Савченко призвала украинцев выйти на новый «майдан»Пушков восхитился тем, как Лавров «поставил на место» журналиста NYTЛужков оценил идею объединения Москвы и ПодмосковьяЭкс-архиепископ Вашингтона признан виновным в педофилии

          Главная тема


          Конкурент Порошенко обещает изгнать Россию с газового рынка

          боевая машина


          Обнародовано видео испытаний новейшего российского танка

          армия и вооружения


          Неограниченная дальность полета ракеты «Буревестник» подтверждена на испытаниях

          нераскрытая тайна


          Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

          Видео

          запоздалое признание


          Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

          уроки истории


          «Нарвский десант» соединил в себе героизм и халатность

          армия и вооружения


          Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

          избирательные технологии


          Зачем Порошенко притворяется Путиным

          америка для американцев


          США многократно отрепетировали свое вторжение в Венесуэлу

          Женщина Востока


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Можно родиться мусульманкой, а стать феминисткой

          Стратегия роста


          Александр Бузгалин: Куда и как России вкладывать ресурсы

          Хроники Мордора


          Игорь Мальцев: Каждый приличный немец думает о переезде в Москву

          на ваш взгляд


          Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?

          Почему Венгрия стала главным крестоносцем Европы

          «Европа должна защищать христианские ценности от мигрантов, распространяющих вирус терроризма. Но Брюссель – оплот нового интернационализма, его инструмент – миграция»   12 февраля 2019, 12:14
          Фото: facebook.com/orbanviktor
          Текст: Дмитрий Бавырин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В преддверии выборов в Европарламент премьер Венгрии Виктор Орбан опять задрал ставки в своей войне с Евросоюзом. По его мысли, Брюссель хочет уничтожить европейский национализм, заселив континент мигрантами-мусульманами, поэтому Будапешт должен взять на себя защиту христианства. Это может прозвучать смешно, но Венгрия действительно подходит для такой роли.

          Венгрия и Чехия на протяжении нескольких веков были частью одного государства, но с социальной точки зрения их можно воспринимать как антагонистов.

          Чехи – один из наиболее атеистических народов континента (то – следствие Гуситских войн), явивший после распада ОВД нетипичный по меркам Восточной Европы либерализм, идет ли речь о секс-меньшинствах, проституции или легких наркотиках. Венгры наоборот – оплот национализма, религиозности и «традиционных ценностей».

          Правда, это как будто не отражается на их столицах. Если Прага – тихий бюргерский городок, то Будапешт (где, если верить русскому року, нужно искать «лучшее порно») – это мекка молодых европейских тусовщиков со всеми вытекающими из этого инфраструктурными последствиями.

          В общем, неудивительно, что именно Венгрия претендует сейчас на роль «лучшего крестоносца ЕС», а то и «главного защитника христиан» на континенте, где, между прочим, сам римский папа проживает.

          В понедельник премьер-министр Виктор Орбан вновь призвал Евросоюз «защищать христианские ценности от мигрантов» – «мусульманских захватчиков». И, что еще более показательно, обвинил Брюссель в навязывании «нового интернационализма» через поощрение миграции.

          То есть Евросоюз специально потворствует притоку беженцев из мусульманских стран, чтобы размыть европейские общества и похоронить саму идею национальных государств. К которым, безусловно, относится и современная Венгрия.

          Точнее, Венгрия стала настоящим национальным государством благодаря Виктору Орбану.

          Прежде партия «Фидес» была типичной либеральной прозападной партией, но со временем Орбан – один из ее основателей – развернул ее в сторону правого консерватизма. Его первый премьерский срок в 1998–2002 годах ознаменовался не только вступлением страны в НАТО, но и ростом в стране русофобии – вплоть до того, что «русских оккупантов» иногда отказывались обслуживать в ресторанах.

          Ко времени его второго прихода во власть в 2010-м Россия уже не воспринималась как угроза – роль злоумышленника, покушающегося на венгерскую национальную идентичность, взял на себя Евросоюз. Вскоре между Брюсселем и Орбаном разгорелся открытый конфликт, который идет до сих пор. В его центре – положения новой венгерской конституции.

          Предыдущую приняли еще в 1940-х, снабдив впоследствии множеством поправок. В новом основном документе Венгрия рассматривается как защитник интересов всех венгров вне зависимости от их гражданства (поэтому зарубежные венгерские диаспоры имеют право голосовать на национальных выборах). При этом подчеркивается, что народ Венгрии объединяют «Бог и христианство», что брак – это «союз мужчины и женщины» и что жизнь начинается с момента зачатия, а за государством закреплена обязанность «защиты жизни».

          Аборты в Венгрии пока еще не запрещены, но, как считают в Брюсселе, Орбан ведет страну именно к этому.

          Сами венгры в конфликте между своим премьером и европейской бюрократией горячо выступают на стороне Орбана, воспринимая его как защитника национальных интересов. На выборах 2014 года «Фидес» набрала 66,83%, а еще 11,56% получили радикальные националисты из «Йоббика».

          Впрочем, не стоит думать, что повышенная популярность Орбана обусловлена лишь его заявлениями о Боге и обороной от мигрантов. В его активе бодрый экономический рост и множество социальных проектов, вполне левых по духу.

          Например, он вернул бесплатное высшее образование и помог ипотечникам разобраться с долговой кабалой, возникшей после финансового кризиса и резкого роста стоимости швейцарского франка (по его требованию франковые кредиты были переведены в форинтовые по льготному курсу).  А в рамках той же речи, в какой осудил «интернациональный Брюссель», пообещал ввести в стране свой аналог материнского капитала, а также выдавать кредит более чем в 30 тысяч евро для любой венгерки, которая впервые выходит замуж (после рождения детей сумма выплат отодвигается и уменьшается, а если детей родится много, кредит будет полностью списан).

          В то же время очевидно, что венграм льстит эта роль всеевропейского крестоносца, так что амбиции премьера находят среди них горячий отклик. В силу исторических причин для этой нации характерны не только национализм, выражающийся в трогательном внимании к традициям и почитании самой идеи независимости, но и некоторые имперские заскоки.

          В результате битва Орбана с одним из его злейших врагов – активным сторонником глобализма Джорджем Соросом (этот финансист родился в Будапеште и не забывает о малой родине) была проиграна последним вчистую.

          И стоит признать, что Венгрия на роль «главного христианина ЕС» подходит как нельзя лучше.

          Для более успешного оппонирования Брюсселю по вопросам миграции страны Восточной и Центральной Европы сколотили специальный клуб, получивший название Вышеградской группы. Помимо Венгрии, в нее также входят Польша, Словакия и Чехия. Однако чехи, хотя и недолюбливают мигрантов с юга, на звание христианского оплота претендовать никак не могут – большинство населения позиционирует себя как атеистов.

          Словакия для той же роли недостаточно обеспечена и влиятельна. Остается Польша, которая тоже считает себя консервативным христианским оплотом. Но есть две тонкости.

          Во-первых, правящая Партия справедливости и развития справедливо воспринимается и Брюсселем, и половиной страны как сборище, мягко говоря, не совсем адекватных людей, которые христианство не столько защищают, сколько дискредитируют. В силу этого позиции «ПиС» нельзя назвать прочными, ей очень далеко до популярности «Фидес». Рано или поздно (очень возможно, уже в этом году) власть опять перейдет к «Гражданской платформе», партии светской, либеральной (по польским меркам) и абсолютно лояльной к Брюсселю (нынешний председатель Евросовета Дональд Туск – ее бывший лидер).

          Во-вторых, сама идея польского национализма неотделима от ориентации на Католическую церковь, тогда как пафос Орбана общехристианский. Это связано, прежде всего, с тем, что более половины венгров – католики, а Орбан протестант-кальвинист, как и еще 15% населения. Естественно, что в его картине венгров в нацию объединяет не конкретная церковь, а христианство как таковое.

          Другое дело, что из этого пафоса мало что следует – у Будапешта нет ни финансовых, ни организационных, ни политических возможностей, чтобы «защищать европейское христианство» за пределами венгерских общин.

          С российской точки зрения, Орбан является для Москвы ситуативным союзником отнюдь не из-за общего отношения к традиционным ценностям. Примеры с Польшей и Литвой наглядно показывают, что на одном только консерватизме союза не построишь.

          Но, как упрямый и идейный националист, Орбан стал жилистым куском для брюссельской бюрократии, и уже этим раскалывает пресловутое «европейское единство», выстраиваемое в том числе против России.

          Как защитник национального производителя и его рынков сбыта, он выступает резко против «санкционной войны» с РФ, поскольку она приносит убытки венгерскому бизнесу.

          Как апологет всего венгерского, он стал врагом украинских властей и воюет теперь в брюссельских коридорах за право венгров Закарпатья на венгерское гражданство и венгерское образование (которое в Киеве решили упразднить). Блокирование заседаний Украина – НАТО – это его личная заслуга.

          Таким образом, на какую бы роль ни претендовал Орбан, пока что он действует в российских интересах и вынужденно выступает российским адвокатом, играя на противоречиях внутри ЕС.

          Если бы ему рассказали об этом в тот период, когда он изгонял из страны «безбожные советские войска» или подкидывал дрова в топку венгерской русофобии, он вряд ли бы в это поверил.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............