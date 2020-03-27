Коронавирус похоронил Шенгенскую зону

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27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
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Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Коронавирус похоронил Шенгенскую зону

Шенгенские штампы в визах скоро могут уйти в прошлоеФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Макрон бьет тревогу: пандемия коронавируса поставила на грань выживания европейский проект, в частности грозит крахом Шенгенской зоны. Но сама Франция первой объявила о закрытии границ ЕС, а Шенген, как отмечают эксперты, и так скорее мертв, чем жив. Возродится ли общеевропейская открытость после завершения «коронакризиса», или вместо «общего дома» и Шенгена возникнут иные форматы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
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Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
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Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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          • Мне не позволяет специфика моей работы

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              Коронавирус похоронил Шенгенскую зону

              Шенгенские штампы в визах скоро могут уйти в прошлое   27 марта 2020, 14:00
              Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              Макрон бьет тревогу: пандемия коронавируса поставила на грань выживания европейский проект, в частности грозит крахом Шенгенской зоны. Но сама Франция первой объявила о закрытии границ ЕС, а Шенген, как отмечают эксперты, и так скорее мертв, чем жив. Возродится ли общеевропейская открытость после завершения «коронакризиса», или вместо «общего дома» и Шенгена возникнут иные форматы?

              Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза об угрозе развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса. «На карту поставлено выживание европейского проекта», – заявил Макрон во время саммита Евросоюза, который в духе времени проходил не вживую, а в формате видеоконференции.

              То, что страны «единой Европы» начнут дистанцироваться друг от друга, закрывать границы и возрождать внутриевропейские барьеры, стало понятно уже тогда, когда Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. 16 марта Франция, которая сейчас больше всех беспокоится крахом Шенгена, объявила о закрытии внешних границ ЕС.

              Накануне вечером состоялась экстренная видеоконференция глав государств и правительств ЕС. Участники встречи не смогли договориться о практических мерах поддержки своей экономики для преодоления неизбежного спада в результате пандемии коронавируса.

              Так, к примеру, был отклонен подготовленный ЕК проект о первой в истории ЕС общеевропейской эмиссии «бондов социальной стабильности» – эту меру Брюссель планировал для привлечения кредитов на равных условиях и под общие гарантии для финансирования программ госпомощи экономикам стран Евросоюза. Против высказались не только потенциальные доноры данного проекта, такие как Германия и Нидерланды, но и его главный получатель – Италия, которая совсем недавно удерживала печальное первенство по числу заболевших коронавирусом.

              Премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказал несогласие с проектом итогового документа саммита ЕС. И это несмотря на то, что Рим уже добился исключения из текста упоминания Европейского механизма стабильности (стабфонда зоны евро, ESM) как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с пандемией. ESM был главным инструментом реализации европейской политики жесткой бюджетной экономии во время кризиса евро в 2010-2014 годах.

              Более-менее либеральной на этом фоне выглядит Великобритания, где около двух тысяч заболевших. Местные власти не отменяли массовых мероприятий, не закрывали авиасообщения. Лишь рекомендовали ограничить передвижения
              «Европа пока идет лишь на формальный шаг – дано разрешение всем странам Евросоюза залезать в долги, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД немецкий эксперт Александр Рар. – Но пока никто не знает, как потом выходить из долговой ямы». Демократически распределять расходы, создавать общие фонды, и главное – разделять поровну долговые обязательства (по которым будут расплачиваться все члены ЕС) не хотят ни богатые Скандинавские страны и государства Бенилюкса, ни Германия и Австрия, заметил Рар. «А южные страны – Италия, Испания, Португалия, а также Франция, требуют, чтобы ради спасения Европы за будущее платили их более состоятельные партнеры», – констатировал собеседник.

              Неудивительно, что в такой ситуации остро встал вопрос о дальнейшей судьбе Шенгена. Рар заметил:

              «Шенгенская зона сейчас не существует. Те соглашения, которые 25 лет назад были придуманы и подписаны, не действуют.

              Никогда за последние сто лет европейские границы не были под таким замком, как сейчас. Что получится из попыток лидеров стран ЕС сохранить Шенгенскую зону, станет понятно только когда будет виден свет в конце тоннеля, когда пандемия коронавируса пойдет на спад».

              Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, дает более оптимистичный прогноз: «Шенгенская зона как инструмент или средство для путешествий останется, но при этом вернется контроль на границах и будет проводиться более жесткая проверка паспортов», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

              «Европейская интеграция все время развивалась вперед, углублялась, расширялась. Теперь минимум на ближайшие лет 10-15 этот процесс будет остановлен, – прогнозирует эксперт. – Это происходит из-за того, что выяснилось: в рамках Евросоюза никакие серьезные проблемы государства решить не могут. Страны ЕС могут сотрудничать в тех сферах, которые для них маловажны. Но как только наступает серьезное испытание, европейский формат не является системой. Системой является национальный формат или соглашения между странами вне Евросоюза, например, Италия – Россия», – сказал Ткаченко.

              Количество смертей от коронавируса в мире растет, напомнил Рар. Никто уже не смотрит на Китай, все с ужасом наблюдают, что происходит в Италии и США, где система здравоохранения просто рушится на глазах. В такой ситуации каждый спасает себя сам, констатировал эксперт.

              «Сегодня неизвестно, насколько покалеченной Европа и весь мир выйдут из этого кризиса. Может быть, некоторые страны по примеру Китая смогут справиться и начать реально лечить людей. В других, не исключено, что система здравоохранения совершенно разрушится, и заражение будет продолжаться не месяцами, а годами. Не дай бог, но такое возможно. Так что вопросы о восстановлении Шенгенской зоны отложены до конца года, как минимум», – посетовал Рар.

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