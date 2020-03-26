Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.

О несогласии с подготовленным документом в ходе видеоконференции лидеров стран ЕС заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает ТАСС.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Конте высказал несогласие с проектом итогового документа саммита ЕС, несмотря на то, что Рим добился исключения из текста упоминания Европейского механизма стабильности (стабфонда зоны евро, ESM) как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с пандемией, сообщает Agenzia Nazionale Stampa Associata.

ESM был главным инструментом реализации европейской политики жесткой бюджетной экономии в период кризиса евро в 2010-2014 годах.

В четверг темпы роста числа заразившихся коронавирусом в Италии увеличились после четырех дней снижения. Так, за сутки число зараженных выросло на 4 тыс. 492 человека, до 62013, жертв стало больше на 662.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о бессилии Италии перед угрозой коронавируса.

Ранее в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад. В четверг утром российские военные вирусологи прибыли на север Италии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД