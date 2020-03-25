Число случаев заражения коронавирусом в Италии снижается четвертый день подряд

Рост числа случаев заражения коронавирусом в Италии снижается четвертый день подряд, количество жертв упало на 60 – в стране скончались 683 человека, их общее число достигло 7503, заявил представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо.

«Число выздоровевших возросло на 1036 человек, их стало 9362», – сказал Миоццо в среду на вечернем брифинге, передает РИА «Новости».

На данный момент коронавирусом инфицированы свыше 57 тыс. итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3491 случай. Таким образом этот показатель снижается четвертый день подряд.

По словам представителя службы гражданской обороны, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 74 тысячи. Во вторник этот же показатель составлял почти 70 тыс. человек.

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