Российские военные вирусологи прибыли на север Италии

Российские военные специалисты прибыли в город Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны.

Колонна из 22 единиц российской специализированной автомобильной техники, автобусы с военными специалистами Минобороны России, а также автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной, совершили 600-километровый переход с авиабазы ВВС Италии Пратик-ди-Маре, расположенной в 30 км к юго-западу от Рима, в город Бергамо, на севере Италии, передает ТАСС.

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«В составе колонны в г. Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции. На всем пути следования российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Италии», – сообщили в Минобороны.

«Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в г. Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией», – добавили в ведомстве.

После уточнения задач российские специалисты приступят к мероприятиям по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны.

Город Бергамо (область Ломбардия) является одним из эпицентров эпидемии, где зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

Накануне посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки из России 600 аппаратов ИВЛ. Ранее в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

О готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте.

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