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22 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
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Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкцийФото: Christian Ohde/Global Look Press
В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается? Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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Медицинский спецназ России спасет Италию от смерти

Российские военные вирусологи вылетели в Италию Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Самолеты Ил-76 с военными вирусологами ВС РФ отправляются в Италию – крупнейший очаг распространения коронавируса в Европе. По мнению экспертов, ситуация на Апеннинах действительно катастрофическая, а ЕС и НАТО отвернулись от Италии. В такой ситуации помощь Москвы итальянцам решает сразу две задачи. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Основной итог этого большого шухера

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости. Вирус новый, подъем резкий. Подробности...
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Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...
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    Как коронавирус может улучшить мир

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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Медицинский спецназ России спасет Италию от смерти

              Российские военные вирусологи вылетели в Италию    22 марта 2020, 15:16
              Фото: Владимир Песня/РИА Новости
              Текст: Алексей Нечаев

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              Самолеты Ил-76 с военными вирусологами ВС РФ отправляются в Италию – крупнейший очаг распространения коронавируса в Европе. По мнению экспертов, ситуация на Апеннинах действительно катастрофическая, а ЕС и НАТО отвернулись от Италии. В такой ситуации помощь Москвы итальянцам решает сразу две задачи.

              Россия поможет Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Это стало возможным благодаря телефонному разговору лидеров двух стран, который состоялся накануне. Как сообщает официальный сайт Кремля, в ответ на обращение итальянской стороны Владимир Путин подтвердил готовность оказать необходимую помощь, изложив ее конкретные параметры.

              В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии Минобороны с задействованием самолетов ВКС России.

              Позже министр обороны России Сергей Шойгу дал указание сформировать соответствующую авиагруппировку и провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. Гуэрини «подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты», поблагодарив Россию за оперативную помощь.

              Уже воскресным утром стало известно, что ВКС России оперативно подготовили девять Ил-76 для помощи Италии, разместив их на подмосковном военном аэродроме Чкаловский. Кроме того, к вылету в Италию готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны в области эпидемиологии и вирусологии. А после обеда первый Ил-76 вылетел на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, куда доставит передовую группу военных вирусологов, а также оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

              Тем временем в Италии зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса: за последние сутки число жертв выросло на 793 человека, всего от COVID-19 погибли 4 тыс. 825 жителей Италии, а заразилось более 53 тыс. человек. Из-за этого правительство решило закрыть все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости. По словам премьер-министра Джузеппе Конте,

              Италии пришлось столкнуться с «худшим кризисом после Второй мировой войны».

              На этом фоне итальянские юристы призвали отменить антироссийские санкции. Как заявил глава ассоциации итальянских адвокатов Александро Мария Тирелли, Италия ежегодно теряет 3 млрд долларов, из-за чего пострадали бизнес и ряд отраслей экономики. Организация также обратилась к российскому руководству с просьбой помочь югу страны в борьбе с COVID-19.

              Любопытно, что о помощи Италии Россию просят и в других странах Европы. Например, депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ Ульрих Эме, обратившись к Москве, отметил нехватку в Италии врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких.

              «Ситуация в Италии выглядит без преувеличения катастрофической. По многим показателям она хуже, чем в Китае. Мы видим проблемы с организацией лечения, с доступом к медицинским ресурсам. Мы ранее получали запросы от отдельных регионов Италии, информируя об этом МИД России. Но из-за масштаба проблемы вопрос был поставлен на уровне глав государств. В России процесс борьбы с вирусом в разы лучше организован, чем в Европе», – рассказал газете ВЗГЛЯД декан факультета управления и политики МГИМО, специалист по Италии Генри Сардарян.

              По его словам, сегодня в Италии многие задаются вопросом о целесообразности присутствия в Евросоюзе. «Страна осталась один на один со страшной напастью, и единственной мерой, которая предпринимается соседями – это закрытие границ. Никто даже медицинскими масками не помогает. Это, кстати, напоминает знаменитый мем о том, что человек остается атеистом до первой качки в самолете. Так и здесь: Европа оставалась без границ лишь до первых серьезных проблем», – отметил Сардарян.

              Он также добавил, что пользователи итальянских соцсетей очень высоко оценивают решение российского руководство помочь Италии. «Россия, несмотря на санкции, ставит на первое место помощь страдающим людям. Это нас выгодно отличает от других стран и вызывает поддержку среди населения», – подчеркнул эксперт.

              «Вообще итальянцы очень симпатизируют России. Есть лишь минимальный процент людей, рассказывающих бредни. Например, когда во время выборов нескольких политиков обвиняли в получении финансирования из России и пугали страну «агентами Кремля» – это не возымело никакого эффекта. Потому после окончания кризиса, я думаю, отношения между Римом и Москвой станут еще лучше», – спрогнозировал Сардарян.

              Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич также приветствовал решение Москвы оказать помощь итальянскому народу. По его словам, Россия – одна из немногих стран, которая может себе позволить оказать помощь и поддержку другим государствам, особенно Италии.

              «У нас, несмотря на санкции и членство Италии в НАТО, хорошие отношения.

              Потому мы проявляем сострадание. Это присуще русским и другим народам России. И это положительно сказывается на авторитете нашего государства в мире», – заявил сенатор газете ВЗГЛЯД.  

              «При этом в Европе вряд ли кто-то кому-то придет на помощь. Все разбежались по национальным квартирам, надеясь переждать пандемию. Америка и вовсе изолировалась. А мы поможем тем, кто в этом нуждается. И неважно, входит эта страна в НАТО или нет», – добавил собеседник.   

              «Кроме того, мы получим бесценную практику и опыт борьбы с коронавирусом. Если, не дай бог, в России ухудшится эпидемиологическая ситуация – этот опыт нам пригодится. Потому в решении президента помочь Италии я вижу лишь одни плюсы», – резюмировал Клинцевич.

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