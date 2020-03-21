Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Взгляд
21 марта, суббота  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
Разделы

Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
Перейти а раздел…

Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкцийФото: Christian Ohde/Global Look Press
В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
Перейти а раздел…

В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

Безлюдная Венеция, к берегам которой вернулись дельфины, символизирует принудительную «очистку планеты»Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции стала прозрачной, в ней появились рыбы и даже дельфины. А карантин в Китае привел к улучшению воздуха в Пекине и других крупных городах. Это даже дало повод некоторым экологам говорить о пользе коронавируса: якобы число людей, потенциально спасенных благодаря улучшению экологической обстановки, превысило число погибших от вируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как коронавирус может улучшить мир

    Военные планы США в Польше пошли прахом

    Зачем люди скупают туалетную бумагу

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...

      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
      Подробности...

      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

          Перейти а раздел…
          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом
              Сечин назвал условие возвращения цен на нефть к 60 долларам за баррельВ Киеве решили остановить работу общественного транспортаОнищенко вступился за инфекциониста, скрывшую поездку в ИспаниюСосед раскрыл подробности убийства семьи в Москве
              Москва осудила попытки США «подложить мину» под «Северный поток – 2»Итальянский врач развеял миф о группе риска для коронавирусаВ Египте застряли 2 тыс. российских гражданЛукашенко поручил не направлять чартеры за «прущими за границу» белорусами
              Соловьев процитировал басню Крылова в ответ на обвинения СШАЖурналист рассказал об обстановке в больнице в КоммунаркеНазваны повышающие опасность коронавируса болезниВрач рассказал о симптомах коронавируса у детей

              Главная тема


              Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

              немецкий депутат


              В Европе попросили Россию помочь Италии

              «Евпатий Коловрат»


              Стало известно о планах оснастить новейший российский ледокол импортной «начинкой»

              два чувства


              Британские ученые назвали специфический симптом коронавируса

              Видео

              борьба с пандемией


              Коронавирус разделил медиков на два лагеря

              Мир после коронавируса


              Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

              Плюс на минус


              В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

              «вирусная бомба»


              На Украине зреет эпидемическая угроза для России

              Заграничная собственность


              Дмитрий Родионов: России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

              Крах глобализма


              Игорь Мальцев: У европейцев отнимают деньги и свободу

              Русский след


              Андрей Черваков: Кого стоит поддержать на выборах президента США

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

              21 марта 2020, 20:36

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

              «В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

              Отмечается, что Россия планирует поставить в Италию средства защиты, мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское оборудование и отправить бригады медиков.

              «Эти поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

              Российский лидер выразил поддержку руководству и народу Италии, Конте поблагодарил его за те шаги, которые Россия предпринимает для помощи республике.

              Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщает РИА «Новости».

              Лидеры стран обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции.

              Между тем в Италии зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса за сутки. Число жертв выросло на 793 человека, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

              «Число выздоровевших возросло на 943 человек, их стало 6062», – добавил Боррелли.

              Он уточнил, что общее число случаев заражения, включая скончавшихся и излечившихся, превысило 53 тыс. человек.

              Ранее сообщалось, что депутат немецкого парламента партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ Ульрих Эме попросил Россию помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

              Напомним, в Риме полицейские начали устанавливать блокпосты для препятствования перемещения граждан по городу.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............