Италия объявила о масштабном закрытии производства

В Италии закроют все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости, сообщил глава правительства страны Джузеппе Конте.

Он сообщил о решении «закрыть во всей Италии всю производственную деятельность». Будет «гарантирована только продукция первой необходимости», передает ТАСС.

Конте пояснил, что «санитарное чрезвычайное положение» становится «чрезвычайным экономическим положением».

«Но мы справимся», – заверил он, добавив, что ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек.

По словам главы кабмина, Италии пришлось столкнуться «худшим кризисом после Второй мировой войны».

Конте заявил: «Наша жертва в том, чтобы оставаться дома, минимальна по сравнению с тем, что делают все медицинские работниками и все, кто участвует в преодолении чрезвычайной ситуации, продолжая работать», – передает РИА «Новости».

Премьер заявил, что с самого начала вспышки заболевания решил «не минимизировать, не скрывать правду и сделать всех участниками этого вызова».

Напомним, в стране за сутки жертвами коронавируса стали 793 человека, всего от COVID-19 погибли 4 тыс. 825 жителей Италии.

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