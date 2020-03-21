Жертвами коронавируса в мире стали свыше 11 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По информации на 1.59 21 марта мск, зафиксировано 266 тыс. 73 случая заражения, 128 тыс. 541 – в Европе. Умерли 11 тыс. 184 человека. За сутки выявлены 32 тыс. новых случаев заражения и 1 тыс. 344 смерти, передает РИА «Новости».

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что в стране за сутки жертвами коронавируса стали 793 человека, всего от COVID-19 погибли 4 тыс. 825 жителей Италии. Число выздоровевших возросло на 943 человек – до 6 тыс. 62 человек. Коронавирус выявлен у более чем 53 тыс. итальянцев, свыше 2,8 тыс. человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

В Великобритании за сутки число заболевших увеличилось на 1 тыс. 35 (до 5 тыс. 18) человек, сообщает минздрав страны. Это самый большой скачок числа заболевших с 31 января. За сутки число летальных случаев увеличилось на 53 (жертвами COVID-19 в стране стали 233 человека).

Число случаев заражения новым коронавирусом в Ирландии за сутки увеличилось на 102 – до 785, трое скончались.

Во Франции заболели 14 тыс. 459 человек (1 тыс. 847 новых случаев). Скончались 562 человека.

В Германии число случаев инфицирования превысило 22 тыс. человек (2,4 тыс. новых случаев), умерли более 50 человек, передает ТАСС со ссылкой на Focus.

Focus при этом ссылается на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ. Официальные данные института Роберта Коха существенно ниже, поскольку он регистрирует информацию в последнюю очередь. По данным института на утро субботы, инфицированных в Германии 16,6 тыс. человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 22 тысячи, не менее 278 человек умерли, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики.

Количество выявленных больных коронавирусом в Турции возросло за сутки с 670 до 947, умерших – с девяти до 21, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в субботу в Эритрее.

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Чили. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Чили выросло на 103 человека и составило 537.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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