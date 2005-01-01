Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

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10 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
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Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
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США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
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Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
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Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
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    Мужчины против феминисток 8 марта

    Сенсация в «супервторник»

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

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          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

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            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры  (фото: MANUEL SILVESTRI/Reuters)
              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры  (фото: MANUEL SILVESTRI/Reuters)
              В воскресенье число погибших в Италии резко выросло – до 366 человек (4,96% из 7,3 тыс. зараженных). Принятые карантинные меры теперь распространены на всю территорию страны  (фото: FLAVIO LO SCALZO/Reuters)
              Премьер-министр Джузеппе Конте призвал итальянцев изменить свои привычки прямо сейчас на благо всей страны и ее граждан  (фото: MANUEL SILVESTRI/Reuters)
              С 10 марта после 18.00 все бары, рестораны, пабы и дискотеки по всей Италии должны будут закрыться. Запрещены и любые торжества, в том числе свадьбы и похороны  (фото: Alfredo Falcone/Global Look Press)
              Джузеппе Конте призвал итальянцев сидеть дома. Ограничения продлятся как минимум до 3 апреля  (фото: Claudio Furlan/Global Look Press)
              Самые известные достопримечательности по всей Италии пустуют. На фото – знаменитая Испанская лестница в Риме  (фото: REMO CASILLI/Reuters)
              Редкий вид на фонтан Треви без привычной толпы людей  (фото: Zuma/ТАСС)
              В салоне красоты проверяют температуру перед оказанием услуг  (фото: REMO CASILLI/Reuters)
              На центральном вокзале Милана пассажиров проверяют перед посадкой на поезд  (фото: Claudio Furlan/Global Look Press)

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              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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