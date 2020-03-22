В Италию решено отправить около 100 вирусологов из России

К вылету в Италию готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области эпидемиологии и вирусологии.

«К вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в Чкаловском аэропорту сосредоточены девять самолетов Ил-76 ВКС России, на которых будут доставлены в Италию вирусологи и средства, выделенные для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом.

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