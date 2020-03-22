Шойгу дал указание доставить помощь Италии для борьбы с коронавирусом

В Италию направят военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило российское Минобороны.

Военное ведомство сообщает, что глава министерства Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи, передает ТАСС.

Помощь начнут передавать «по готовности итальянской стороны». Для этого привлекут самолеты военно-транспортной авиации ВКС, передает РИА «Новости».

В Италию должны доставить восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков. Кроме того, Италия получит от России автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Также будет передано медицинское оборудование.

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Шойгу провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. Гуэрини «подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолеты». Он поблагодарил Россию за оперативную помощь. В субботу российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

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