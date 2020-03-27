В Германии оценили опасения Макрона о «конце Шенгенской зоны»

Взгляд
27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
Разделы

Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
Перейти а раздел…

Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии

Российские военные в итальянском генштабе – это фото обошло весь мирФото: facebook.com/mod.mil.rus
«Спасибо русским братьям», «Италия этого не забудет», «Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат». Все это – примеры отзывов простых итальянцев о прибытии в страну российских военных медиков, призванных на борьбу с эпидемией коронавируса. Почему же европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...

Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кому нужно помогать в коронакризис

    Как в России лечат больных с коронавирусом

    План Путина против коронавируса

      Перейти а раздел…

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мишустин призвал распространить московские меры против коронавируса на всю страну
              В Коммунарке предсказали сроки пика коронавируса в МосквеВ Германии оценили опасения Макрона о «конце Шенгенской зоны»Заводы в США и Европе начали отказываться от саудовской нефтиНиколай Губенко госпитализирован в Коммунарку
              Пациент Коммунарки раскрыл детали выявления коронавирусаРейтинг Трампа достиг рекордного максимумаФАС выявила картельные соглашения на рынке гречкиНазваны сроки строительства ВСМ Москва – Сочи
              Twitter удалил фейк о комендантском часе в МосквеПосольство России в Италии ответило газете La Stampa на публикации о «ненужной» помощиПорошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавирусаДоктор Мясников разъяснил опасность вирусов для пожилых

              Главная тема


              Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии

              новый образ жизни


              ВОЗ выпустила рекомендации для самоизолированных

              пандемия коронавируса


              Эксперт спрогнозировал возвращение живущих за границей россиян

              поколение 4++


              В США восхитились российским истребителем МиГ-35

              Видео

              антикризисные меры


              За поддержку семей с детьми заплатят богатые

              пандемия коронавируса


              Трамп поставил на кон судьбу Америки

              Мировой эпицентр


              Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

              тотальный карантин


              Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

              Отзыв на книгу


              Максим Соколов: Негры на службе Ходорковского

              Высший смысл существования


              Ирина Алкснис: Главный бренд России – это армия

              Перезагрузка экономики


              Сергей Мардан: Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?

              В Германии оценили опасения Макрона о «конце Шенгенской зоны»

                 27 марта 2020, 12:52
              Фото: Torsten Becker/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Неизвестно, насколько покалеченной Европа выйдет из нынешнего кризиса. Сейчас каждый спасает себя сам. Вопросы о восстановлении Шенгенской зоны отложены на неопределенный срок», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о риске развала Шенгенской зоны.

              «Шенгенская зона сейчас не существует, – сказал германский эксперт Александр Рар. – Те соглашения, которые 25 лет назад были придуманы и подписаны, не действуют. Никогда за последние сто лет европейские границы не были под таким замком, как сейчас. Что получится из попыток лидеров стран ЕС сохранить Шенгенскую зону, станет понятно только когда будет виден свет в конце тоннеля, когда пандемия коронавируса пойдет на спад».

              Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о несогласии с подготовленным руководством Евросоюза проектом итогового документа саммита ЕС – речь идет об общеевропейских мерах по борьбе с пандемией коронавируса. Италию не устраивает этот проект, сообщили накануне источники, близкие к правительству страны.

              Проблемы с общеевропейской солидарностью всерьез обеспокоили Париж. Президент Франции  Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза о риске развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса. «На карту поставлено выживание европейского проекта», – приводит ТАСС слова Макрона во время саммита ЕС в формате видеоконференции. 

              Количество смертей от коронавируса в мире растет, напомнил Рар. Никто уже не смотрит на Китай, все с ужасом наблюдают, что происходит в Италии и США, где система здравоохранения просто рушится на глазах. В такой ситуации думать о будущем Европы и принимать какие-то решения невозможно. Сейчас каждый спасает себя сам, констатировал политолог.

              Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
              «Европа пока идет лишь на формальный шаг – дано разрешение всем странам Евросоюза залезать в долги. Но пока никто не знает, как потом выходить из долговой ямы. Решение по поводу демократического распределения расходов или создания общих фондов, разделения долговых обязательств, по которым будут расплачиваться все страны Европы в равной степени, этот принцип страны Северной Европы, поддерживать не хотят. Ни скандинавские страны, ни страны Бенилюкс, ни Германия и Австрия. Все они понимают, что главные убытки будут нести они. А южные страны – Италия, Испания, Португалия, а также Франция, требуют, чтобы ради спасения Европы, за будущее платили их более состоятельные партнеры», – поделился собеседник.

              Когда границы откроют, когда люди без проблем будут их перескакивать, не боясь заразить друг друга, тогда Шенгенская зона, может быть восстановится, но это в будущем, предположил политолог. В ближайшие два года минимум, такое представить не возможно. 

              «Сегодня неизвестно, насколько покалеченной Европа и весь мир выйдут из этого кризиса. Может быть некоторые страны, по примеру Китая, смогут справиться и начать реально лечить людей. В других, не исключено, что система здравоохранения совершенно разрушится, и заражение будет продолжаться не месяцами, а годами. Не дай бог, но такое возможно. Так что даже сами вопросы о восстановлении Шенгенской зоны отложены до конца года, как минимум», – посетовал Рар.

              Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. 16 марта Франция объявила о закрытии внешних границ ЕС.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............