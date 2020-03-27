Макрон предупредил коллег по ЕС о возможном «конце Шенгенской зоны»

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза о риске развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса, сообщил источник Reuters в дипломатических кругах.

«На карту поставлено выживание европейского проекта», – приводит слова Макрона во время саммита ЕС в формате видеоконференции ТАСС.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



«Риск, с которым мы сталкиваемся, – это конец Шенгенской зоны», – подчеркнул французский лидер.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. 16 марта Франция объявила о закрытии внешних границ ЕС.

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