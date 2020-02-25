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25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Страны Евросоюза переругались из-за денег

Бюджет Евросоюза все более сокращаетсяФото: Klaus Ohlenschläger/DPA/ТАСС
Выход Британии из ЕС поставил европейские страны перед лицом больших финансовых проблем. А все из-за того, что Лондон был крупным донором Евросоюза, то есть из своего кармана финансировал страны Восточной Европы. Обсуждение бюджета ЕС на ближайшие семь лет вылилось в настоящую склоку между теми, кто дает деньги, и теми, кто их получает. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

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Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...

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              Страны Евросоюза переругались из-за денег

              Бюджет Евросоюза все более сокращается   25 февраля 2020, 13:32
              Фото: Klaus Ohlenschläger/DPA/ТАСС
              Текст: Владимир Добрынин

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              Выход Британии из ЕС поставил европейские страны перед лицом больших финансовых проблем. А все из-за того, что Лондон был крупным донором Евросоюза, то есть из своего кармана финансировал страны Восточной Европы. Обсуждение бюджета ЕС на ближайшие семь лет вылилось в настоящую склоку между теми, кто дает деньги, и теми, кто их получает.

              «Я планов наших люблю громадьё». Подготовка к обсуждению бюджета Евросоюза на предстоящую семилетку (2021–2027 годы) вызывала у наблюдателя со стороны именно эту ассоциацию. Несмотря на обилие предшествовавших саммиту публикаций, содержащих чуть ли не разбивку до евро («что куда пойдет и кому не достанется»), европейские СМИ выражали уверенность в быстром обретении участниками дебатов консенсуса.

              Громадьё планов оказалось неподъёмным. По крайней мере, ни в сроки, за которые руководство ЕС рассчитывало принять предлагаемые Брюсселем ставки, ни в «дополнительное время» уложиться не удалось.

              Как же так получилось?

              За что боролись...

              Здравомыслящие политики прекрасно понимали, что после того, как Борис Джонсон увёл-таки британскую лошадь из евросоюзного стойла на вольные хлеба, сена на конюшне для оставшихся кляч не прибавится. Выход Соединённого Королевства пробивает в новом бюджете ЕС дыру в 70-75 миллиардов евро на ближайшие семь лет (именно потому с Лондона и требовали не меньше €80 млрд отступных). Но рассчитывали, что германо-французский Боливар вынесет не только двоих, но и вообще все 27 оставшихся в альянсе государств. Привыкли, что приказы командира не обсуждаются, а выполняются. А если у кого иное мнение на этот счёт – «отключим газ», то есть обрежем бюджетное финансирование. В общем, голосуйте, дорогие реципиенты, за то, что предложено, и чувствуйте себя счастливыми.

              Газета ВЗГЛЯД уже писала, что нахлебникам (то есть странам, получающим из бюджета больше, чем в него отчисляющим), по предварительным расчетам, придется подзатянуть пояса. Польше грозило снижение финансирования с €17,5 млрд в год до менее €10 млрд, Эстонии за предыдущую семилетку выделили €5,89 млрд, а на будущую предполагается урезать финансирование до €3,285 млрд. Для остальных реципиентов (а их в целом в ЕС – 18 штук на оставшихся девять доноров) картина вырисовывалась аналогичная.

              В целом речи вокруг бюджета сводятся к возложению на одну из двух сторон (доноров или реципиентов) финансовой нагрузки, равной взносу ушедшей Великобритании – это примерно €12 млрд.

              «Принимающая сторона» утверждает, что дыру должны закрывать доноры. Если суммы, выделяемые реципиентам, будут урезаны даже по формуле, предлагаемой Мишелем, то каждая из стран этой группы получит объём финансирования на 24% меньше, чем в заканчивающейся семилетке. А эти деньги, как утверждается ими, идут в первую очередь на доплаты фермерам, то есть «не дадите денег – будет аграрный кризис».

              Доноры считают, что реципиенты тратят выделяемые из бюджета деньги не всегда по назначению, именно поэтому страны Восточной Европы кормятся в ЕС уже 15 лет «за счет заведения». Некоторые эксперты высказывают идею не увеличивать процент отчисления в бюджет, а решать проблему финансирования реципиентов выдачей им кредитов. Под низкий процент, но с возвратом.

              ...на то и напоролись

              Предполагалось, что Германия–Франция скажут: «Надо!», и те, что находятся на «второй скорости развития», бодро ответят: «Есть!», возьмут под козырёк и рассыплются в благодарностях. Но вместо этого неблагодарные, объединившиеся в «Клуб друзей сплоченности», собрались на тайную вечерю в Португалии и приняли резолюцию с угрозами заблокировать принятие бюджета в том виде, какой предусматривался.

              В итоге на открывшихся в минувший четверг слушаниях всё пошло не так. Дотируемые потребовали увеличить объёмы отчислений в бюджет от каждой страны до 1,2% ее ВВП. «Экономная четверка» (Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция – все из группы доноров) предложили 1% ровно. Глава Совета Европы Шарль Мишель попытался «усреднить» предложения, сведя их к 1,074%.

              Наверное, если бы германо-французский тандем вмешался и настоял, предложение «экономных» было бы принято. Но ни Урсула фон дер Ляйен с высоты своего поста председателя Еврокомиссии, ни немецкая «хромая утка» Ангела Меркель в процесс вмешиваться не стали. А Эммануэль Макрон впал в прострацию. Дошло до того, что председатель Евросовета Шарль Мишель, видя невозможность глобального разрешения ситуации, перешел к сеансам индивидуального внушения – переговорам с каждой отдельно взятой делегацией (принцип «разделяй и властвуй» никто не отменял). Но – опять же безрезультатно.

              «Нам нужно еще какое-то время»

              Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отмечает испанская El País, посчитала маловероятным, что переговоры по бюджету могут быть урегулированы в ближайшие дни. «Позиции участников по-прежнему далеки друг от друга», – утверждает премьер-министр Финляндии Санна Марин. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель согласился с тем, что «участники далеки от выработки взаимоприемлемого решения», но называть прошедшие слушания неудачей категорически отказался.

              В ходе дебатов особое внимание привлекло выступление главы Литвы Гитанаса Науседы, который причислил свою страну к лику доноров Евросоюза. «За время пребывания Литвы в составе ЕС наше государство потеряло около 10% рабочих рук, которые перебрались в страны Европы и способствовали экономическому росту этих стран. Мы считаем, что достойны компенсации за это», – сказал литовский лидер.

              Комментировать это вряд ли есть необходимость.

              Польша и «прибалтийские тигры» (или, в соответствии с саркастическим утверждением некоторых экспертов, «вымираты») требуют чаевых за «особую миссию», которую они выполняют – выступают защитным поясом для остальных стран ЕС от «возможной агрессии Москвы». Смелость их выступлений имеет и дополнительную подпитку из-за океана: программа «Триморье» (она же – «Польша от моря до моря», она же – «Инициатива трёх морей»), предусматривающая создание санитарного кордона от Балтики до Адриатики и Черного моря из государств Восточной и частично Южной Европы. Не так давно поляков (а именно это государство выступает лидером данного проекта) обнадёжил сам госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, пообещавший выделение на инициативу от американских щедрот одного миллиарда долларов из закромов США.

              В Брюсселе к «Триморью» относятся с осторожностью, понимая, что блок внутри блока – это уже сепаратизм, который ослабит «Содружество двадцати семи», поскольку входящим в санитарный кордон позволит решать не только собственные политические, но и экономические вопросы, возможно поперек общеевропейских интересов. Причем в прямом смысле этого слова: исторически сложившиеся пути движения в Европе с востока на запад и обратно «триморцы» собираются пересечь коммуникационными, энергетическими, торговыми и транспортными магистралями, идущими с севера на юг.

              В Варшаве очень рассчитывают, что миллиард с барского плеча Америки – не вся шуба, а только рукав, за которым последуют и остальные детали этого вида одежды.

              И этим очень даже можно шантажировать Брюссель – мол, не дадите денег вы, найдутся другие содержатели. Прибалты надеются, что их антироссийская позиция тоже будет хорошо оплачена. Чехи, словаки, болгары, румыны пока на баррикады не лезут, но деньги, выделяемые Штатами, точно лишними считать не будут.

              Руководителям Евросоюза «Триморский проект» по идее должен служить дополнительным фактором, указывающим на необходимость восстать против диктата США во имя собственных интересов. Но одно дело – понимать, и совсем другое дело – ссориться с боссом.

              В общем, «загнанная в угол собака» предсказуемо укусила.

              «К сожалению, нам не удалось достичь соглашения. Мы очень много работали, но нам нужно больше времени», – обтекаемо подвел итоги бюджетной перепалки Шарль Мишель.

              Больше времени – это, по информации некоторых европейских изданий, до начала марта. Возможно, аналитики, предсказывающие новый саммит по обсуждению главного финансового документа ЕС, считают, что за оставшуюся до наступления нового месяца неделю проснутся наконец-то «главные дрессировщики» – Германия с Францией, которые не лаской, так окриком, не кнутом, так пряником поставят «кусающихся» на место. Хотя вряд ли это произойдет так быстро. Австрийский канцлер Себастьян Курц считает, что потребуется «как минимум несколько встреч». А значит, сериал о слушаниях по бюджету ЕС имеет шанс составить конкуренцию по длительности знаменитой «Санта-Барбаре».


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