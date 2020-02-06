Бывшие соцстраны развалят Евросоюз из-за денег

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» может спровоцировать ссору Европы с США

Вашингтон грозит запретить европейцам покупать российский газ из «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Новые санкции США против «Северного потока – 2» угрожают не только Газпрому, но и напрямую европейским компаниям. Это беспрецедентные недружественные действия против европейского союзника, которые могут привести к торгово-экономической войне с США. Найдется ли у европейских элит решимость противостоять Вашингтону, или Газпрому придется сражаться в одиночку?  Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Провал импичмента открыл Трампу дорогу в вечность

Трамп не скрывал удовлетворения по поводу провала своих противниковФото: Jonathan Ernst/Reuters
Попытка импичмента Дональда Трампа, затеянная Демократической партией, предсказуемо провалилась в Сенате Конгресса. Успех не только укрепил позиции действующего президента, но и усилил старт его предвыборной кампании. Будет ли Трамп, находясь в позиции силы, мстить своим противникам, и сможет ли теперь хозяин Белого дома поступать по своему усмотрению в отношениях с Кремлем и приехать в Москву на 75-летие Победы? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...
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              Бывшие соцстраны развалят Евросоюз из-за денег

              Брекзит, возможно - только начало большого процесса   6 февраля 2020, 17:30
              Фото: REUTERS/Henry Nicholls
              Текст: Владимир Добрынин

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              Выход Британии из Евросоюза грозит породить внутри ЕС серьезный политический кризис - а все дело в том, какие деньги Лондон отдавал объединенной Европе. Страны, которых Брюссель подкармливает из своего бюджета, в ближайшее время рискуют лишиться части этих дотаций, и это прежде всего государства бывшего СССР и соцлагеря.

              Когда накануне выхода Великобритании из Евросоюза некоторые аналитики выступали с предположениями, что «брексит – это начало конца ЕС», большинство сторонников Евросоюза расценивали это как злопыхательство и не более. Иногда добавляя, что подобные заявления – чьи-то влажные мечты, которые никогда не сбудутся.

              Кажется, сегодня – самое время вспомнить формулировку, однажды внесенную в титулы Бондианы: «никогда не говори «никогда». Дело в том, что развод Великобритании с ЕС на деле оказывается куда большим, чем просто споры между Лондоном и Брюсселем насчет отступных, которые первый должен выплатить второму. Это – сильнейший удар по экономике большинства стран, входящих в Евросоюз. И в первую очередь – по их финансам и благосостоянию.

              Великобритания, если кто забыл, была одним из крупнейших доноров Сообщества. Цифровые характеристики ее вклада в бюджет ЕС фигурируют в СМИ разные (всё дело в пресловутом «смотря по какой методике считать»), но в целом с уверенностью можно говорить, что Лондон отчислял в Брюссель ежегодно от €12 до €15 млрд. Больше туда попадало лишь из Берлина и Парижа.

              Число нахлебников же в списках Евросоюза значительно превосходит количество доноров. По последним-то возникающее теперь недофинансирование бюджета как раз и ударит.

              Страны-содержанки это, кстати, очень быстро поняли. И уже 1 февраля (на следующий день после брексита – поразительная быстрота реакции!) устроили большой сбор страждущих в Беже (Португалия). Съехавшиеся на край Европы представители 15 государств, объединившихся в так называемый «Клуб друзей сплоченности» оперативно приняли декларацию, в которой прямым текстом угрожают заблокировать переговоры о бюджете ЕС на предстоящую семилетку, если в Фонде сплочения (ФС) средств окажется меньше, чем раньше.

              Страны-доноры компенсировать образовавшуюся благодаря уходу Британии «недостачу», категорически не стремятся. Европейская Комиссия накануне открытия дебатов по проекту бюджета ЕС на 2021 – 2027 гг. высказалась за сокращение средств, выделяемых Фонду сплочения, на 10%. Германия, Дания и Нидерланды (последние две – тоже доноры Евросоюза, но в ощутимо меньшей степени, чем первая) выступили за уменьшение размера бюджета Сообщества.

              До настоящего момента каждое из государств, входящих в Европейский союз, ежегодно отчисляло в общую «кассу» сумму, равную 1,17% своего ВВП. Еврокомиссия готова уменьшить эту ставку до 1,14%, три названные выше страны предлагают довести ее до 1% ровно. А пятнадцать членов «Клуба друзей сплочения» настаивают на повышении до 1,2%.

              Кроме того, богатые страны требуют сократить и отчисления в бюджет от таможенных сборов – с 20% до 10%. Подсчеты показывают, что реализация предложения Еврокомиссии позволит Германии сэкономить €8,4 млрд, Нидерландам - €3,8 млрд, Швеции - €1,7 млрд, Дании - €384 млн.

              При этом некоторые экономисты отмечают, что «бедные страны получат в итоге меньше из-за уменьшения размеров ФС, а богатых ждет двойная выгода – они не только сэкономят на отчислениях, но и практически тут же получат доход из средств, выделяемых Фондом сплочения отстающим государствам восточной и южной Европы. Ведь они на эти деньги закупают именно в развитых странах необходимое промышленное оборудование и продукцию индустрии».

              В такой ситуации принцип «развитие Союза на двух скоростях», получает дополнительный импульс: богаты страны становятся богаче, бедные – беднее. Ни о каком подтягивании отстающих до уровня передовых и речи быть не может.

              Ни для кого не секрет, что отстающие вступали в ЕС с надеждами на то, что «большие братья» им помогут подняться экономически. На деле же благодаря политике квот и ограничений на выпуск и реализацию продукции (сельского хозяйства и рыболовства в первую очередь) восточноевропейские новички (бывшие страны соцлагеря) только ухудшили свое положение и держатся в Евросоюзе лишь ради (а иногда и за счет) поступающих из бюджета средств. Болгария, Польша, Венгрия, Румыния, прибалтийские «тигры» - все они получают из Брюсселя в 2-3, а то и 4 раза больше, чем туда переводят. С выпадением Великобритании наполняемость кормушки снижается. А пример, «как поступить, если вас обижают», Лондоном уже показан.

              Угроза заблокировать дебаты по бюджету ЕС – пробный шар.

              Который вряд ли принесет успех «запускающим» его: в Еврокомиссии и не таких буйных успокаивали и уговаривали подписать нужное. Бумага, как известно, все стерпит, а вот население государств, все меньше имеющих шансы перестать играть роль мальчиков на побегушках у титанов ЕС – вряд ли. Так что вероятность распада ЕС с уходом Великобритании сильно увеличивается. Не сразу – обвально, а как в той пословице, «капля по капле и камень долбит», поодиночке.

              И Польша с Венгрией выглядят в этом смысле главными претендентами на выход: обе страны испытывают сильные трения с руководством ЕС, не одобряющим их судебные реформы. В случае с Венгрией дошло до разговоров о лишении страны права голоса в Евросоюзе. Польше угрожала такая же перспектива, но в последний момент Варшава поступилась своими принципами ради все тех же отчислений в ее кассу из бюджета Сообщества.

              «Вышеградская четверка» и примкнувшая к ней Австрия активно сопротивляются миграционной политике Евросоюза, отказываясь принимать иммигрантов, и это тоже следует рассматривать, как побудительный мотив для руководителей этих государств «поглядывать на сторону». Не стоит забывать также и о том, что Италия может занять антиевросоюзную позицию в случае прихода к власти на Апеннинах Маттео Сальвини. Лидер «Лиги» это уже неоднократно демонстрировал. Да и в Швеции набирающая силу и голоса избирателей евроскептическая партия «Шведские демократы» объявляла, что «ради спасения страны готова вывести скандинавское королевство из Евросоюза».

              Все это, конечно, не быстро. Но реализация такого сценария становится все вероятнее с каждым годом.

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