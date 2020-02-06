Бывшие соцстраны развалят Евросоюз из-за денег

Выход Британии из Евросоюза грозит породить внутри ЕС серьезный политический кризис - а все дело в том, какие деньги Лондон отдавал объединенной Европе. Страны, которых Брюссель подкармливает из своего бюджета, в ближайшее время рискуют лишиться части этих дотаций, и это прежде всего государства бывшего СССР и соцлагеря.

Когда накануне выхода Великобритании из Евросоюза некоторые аналитики выступали с предположениями, что «брексит – это начало конца ЕС», большинство сторонников Евросоюза расценивали это как злопыхательство и не более. Иногда добавляя, что подобные заявления – чьи-то влажные мечты, которые никогда не сбудутся.

Кажется, сегодня – самое время вспомнить формулировку, однажды внесенную в титулы Бондианы: «никогда не говори «никогда». Дело в том, что развод Великобритании с ЕС на деле оказывается куда большим, чем просто споры между Лондоном и Брюсселем насчет отступных, которые первый должен выплатить второму. Это – сильнейший удар по экономике большинства стран, входящих в Евросоюз. И в первую очередь – по их финансам и благосостоянию.

Великобритания, если кто забыл, была одним из крупнейших доноров Сообщества. Цифровые характеристики ее вклада в бюджет ЕС фигурируют в СМИ разные (всё дело в пресловутом «смотря по какой методике считать»), но в целом с уверенностью можно говорить, что Лондон отчислял в Брюссель ежегодно от €12 до €15 млрд. Больше туда попадало лишь из Берлина и Парижа.

Число нахлебников же в списках Евросоюза значительно превосходит количество доноров. По последним-то возникающее теперь недофинансирование бюджета как раз и ударит.

Страны-содержанки это, кстати, очень быстро поняли. И уже 1 февраля (на следующий день после брексита – поразительная быстрота реакции!) устроили большой сбор страждущих в Беже (Португалия). Съехавшиеся на край Европы представители 15 государств, объединившихся в так называемый «Клуб друзей сплоченности» оперативно приняли декларацию, в которой прямым текстом угрожают заблокировать переговоры о бюджете ЕС на предстоящую семилетку, если в Фонде сплочения (ФС) средств окажется меньше, чем раньше.

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Страны-доноры компенсировать образовавшуюся благодаря уходу Британии «недостачу», категорически не стремятся. Европейская Комиссия накануне открытия дебатов по проекту бюджета ЕС на 2021 – 2027 гг. высказалась за сокращение средств, выделяемых Фонду сплочения, на 10%. Германия, Дания и Нидерланды (последние две – тоже доноры Евросоюза, но в ощутимо меньшей степени, чем первая) выступили за уменьшение размера бюджета Сообщества.

До настоящего момента каждое из государств, входящих в Европейский союз, ежегодно отчисляло в общую «кассу» сумму, равную 1,17% своего ВВП. Еврокомиссия готова уменьшить эту ставку до 1,14%, три названные выше страны предлагают довести ее до 1% ровно. А пятнадцать членов «Клуба друзей сплочения» настаивают на повышении до 1,2%.

Кроме того, богатые страны требуют сократить и отчисления в бюджет от таможенных сборов – с 20% до 10%. Подсчеты показывают, что реализация предложения Еврокомиссии позволит Германии сэкономить €8,4 млрд, Нидерландам - €3,8 млрд, Швеции - €1,7 млрд, Дании - €384 млн.

При этом некоторые экономисты отмечают, что «бедные страны получат в итоге меньше из-за уменьшения размеров ФС, а богатых ждет двойная выгода – они не только сэкономят на отчислениях, но и практически тут же получат доход из средств, выделяемых Фондом сплочения отстающим государствам восточной и южной Европы. Ведь они на эти деньги закупают именно в развитых странах необходимое промышленное оборудование и продукцию индустрии».

В такой ситуации принцип «развитие Союза на двух скоростях», получает дополнительный импульс: богаты страны становятся богаче, бедные – беднее. Ни о каком подтягивании отстающих до уровня передовых и речи быть не может.

Ни для кого не секрет, что отстающие вступали в ЕС с надеждами на то, что «большие братья» им помогут подняться экономически. На деле же благодаря политике квот и ограничений на выпуск и реализацию продукции (сельского хозяйства и рыболовства в первую очередь) восточноевропейские новички (бывшие страны соцлагеря) только ухудшили свое положение и держатся в Евросоюзе лишь ради (а иногда и за счет) поступающих из бюджета средств. Болгария, Польша, Венгрия, Румыния, прибалтийские «тигры» - все они получают из Брюсселя в 2-3, а то и 4 раза больше, чем туда переводят. С выпадением Великобритании наполняемость кормушки снижается. А пример, «как поступить, если вас обижают», Лондоном уже показан.

Угроза заблокировать дебаты по бюджету ЕС – пробный шар.

Который вряд ли принесет успех «запускающим» его: в Еврокомиссии и не таких буйных успокаивали и уговаривали подписать нужное. Бумага, как известно, все стерпит, а вот население государств, все меньше имеющих шансы перестать играть роль мальчиков на побегушках у титанов ЕС – вряд ли. Так что вероятность распада ЕС с уходом Великобритании сильно увеличивается. Не сразу – обвально, а как в той пословице, «капля по капле и камень долбит», поодиночке.

И Польша с Венгрией выглядят в этом смысле главными претендентами на выход: обе страны испытывают сильные трения с руководством ЕС, не одобряющим их судебные реформы. В случае с Венгрией дошло до разговоров о лишении страны права голоса в Евросоюзе. Польше угрожала такая же перспектива, но в последний момент Варшава поступилась своими принципами ради все тех же отчислений в ее кассу из бюджета Сообщества.

«Вышеградская четверка» и примкнувшая к ней Австрия активно сопротивляются миграционной политике Евросоюза, отказываясь принимать иммигрантов, и это тоже следует рассматривать, как побудительный мотив для руководителей этих государств «поглядывать на сторону». Не стоит забывать также и о том, что Италия может занять антиевросоюзную позицию в случае прихода к власти на Апеннинах Маттео Сальвини. Лидер «Лиги» это уже неоднократно демонстрировал. Да и в Швеции набирающая силу и голоса избирателей евроскептическая партия «Шведские демократы» объявляла, что «ради спасения страны готова вывести скандинавское королевство из Евросоюза».

Все это, конечно, не быстро. Но реализация такого сценария становится все вероятнее с каждым годом.

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