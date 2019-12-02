Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

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2 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:05  |  vz.ru
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Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
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Центральная Азия ищет себя между Востоком и Западом

На самом деле, Центральная Азия – регион реально очень спокойныйФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Евразийские Балканы», нестабильный и несущий угрозы регион – этот некогда расхожий образ Центральной Азии устарел. Сегодня страны региона активно налаживают связи между собой и с соседями с Запада и Востока. К такому выводу пришли российские, казахстанские и узбекские политологи и дипломаты – участники круглого стола на площадке газеты ВЗГЛЯД. Успешная интеграция региона может способствовать снижению внутренней раздробленности в Евразии. Подробности...
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Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
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Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...

Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
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СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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              Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

              Бюджетная несообразность угрожает распадом Евросоюза в ближайшие годы   2 декабря 2019, 17:00
              Фото: Sascha Steinach/Global Look Press
              Текст: Владимир Добрынин

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              Советский Союз неоднократно обвиняли в ущемлении прав исконно русских областей в пользу национальных окраин. РСФСР был едва ли не единственной республикой-донором – большинство остальных регионов бывшей империи, от Прибалтики до Грузии, получали дотации. Ровно то же самое сейчас происходит с Евросоюзом. Какую дань платят Берлин и Париж болгарам и полякам?

              Согласно официальной статистике 2016 года (более свежих подтвержденных данных в открытых источниках нет) Польша в 2014 году перевела в общую казну ЕС €3,526 млрд, а получила от европейского бюджета €17,436 млрд. Неофициальные источники (анонимные эксперты, часто цитируемые западными изданиями) утверждают, что к 2019 году это соотношение изменилось до €10 млрд поступлений при 3 миллиардах отчислений Варшавы. Вообще за будущую семилетку Польше обещают дать €72,7 млрд.

              Поступления в общую кассу ЕС от Эстонии в завершающийся бюджетный период (2014 – 2020) составят €1,4 млрд, а отчисления из Брюсселя в Таллин - €5,89 млрд. На период 2021 – 2027 эстонцам дотации сильно сократят – до €3,285 миллиарда.

              Латвии обещают на ближайшие 7 лет €4,262 млрд в сравнимых (то есть с учетом инфляции) ценах. За предыдущий бюджетный период Рига получила €4,4 млрд., а за предшествовавший ему (2007 – 2013) – €4,54 млрд. Ежегодный взнос Латвии в евроказну взимается из расчета €222 за каждую душу населения. Чтобы посчитать, сколько это, перемножьте это на примерно 2 миллиона жителей, оставшихся в стране.

              Всех кормит Германия

              Дабы не утомлять читателя потоком цифр «приход – расход» по каждой из стран бывшего социалистического блока, ограничимся констатацией общей тенденции, которая в целом справедлива для всего «восточно-европейского пояса». Страны Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и тройка «балтийских тигров» получат в сумме в грядущем бюджетном семилетии на €37 млрд меньше, чем в предыдущем. Сокращение объема субсидий составит около 24%.

              В этой семерке стран наиболее высокие шансы остаться без финансирования вообще – у членов Вышеградской четверки. В Брюсселе серьезно взялись за перераспределение прибывающих в Европу арабо-африканских нелегалов, именуемых беженцами, а «вышеградские» отказывают в приеме чужакам тотально. ЕС же официально сделал прием беженцев одним из главных критериев выписывания материальной помощи членам альянса.

              Собственно, ровно об этом не так давно высказывался Владимир Путин - президент России не исключил, что у ряда стран Восточной Европы может возникнуть желание покинуть ЕС вслед за Великобританией. Как раз потому, что уже в ближайшие годы дотации этим странам будут либо сильно сокращены, либо прекращены вовсе. «Не знаю, удастся ли, с учетом того небольшого количества тенденций, о которых я сейчас упомянул, сохранить Евросоюз в нынешнем виде», - сомневается российский лидер.

              Откуда же Евросоюз в принципе берет средства на эти дотации?  

              Бюджет Евросоюза наполняется в основном стараниями десяти стран, перечисляющих в «еврообщак» больше, чем получающих из него. Статистика в прессе приводится разная, поскольку существует несколько методик подсчета. Некоторые издания оперируют только процентом от ВВП кажого государства, другие учитывают также поступления в бюджет от акцизов и таможенных сборов за товары, импортируемые ЕС.

              Главные доноры – Германия (€25,815 млрд в год), Франция (€19, 573 млрд), Италия (€14,368 млрд), Великобритания (€11,341 млрд), Испания (€9,978 млрд). При этом первые четыре страны несут на своих плечах и основную нагрузку по обслуживанию финансовых потребностей ЕС, получая из казны значительно меньше, чем в нее отдают. Германия в минусе более, чем на €15 млрд, Франция – на €7 млрд, Италия и Великобритания – на €4 и €4,5 млрд соответственно. А вот Испания получает из бюджета на миллиард евро больше, чем туда отдает.

              Чехия, Венгрия, Польша, Греция, Болгария, Румыния – лидеры в списке получателей, получающих из бюджета ЕС в 3-4 раза больше, чем перечисляют ему.

              Двое уже в поиске

              Брюссель уже демонстрировал Будапешту и Варшаве свою «железную руку», обещая финансово наказать Венгрию и Польшу за «авторитаризм и попытки провести реформы судебной системы, подрывающие демократические устои». Не так уж и важно, в чем состояли нарушения правительств названных стран, но есть смысл отметить, что поляки в итоге отказались от своих идей, когда из Брюсселя пообещали оставить их без бюджетных денег. А вот венгры продолжили настаивать на своем.

              При этом Польша, как ласковый телок, стремится сосать двух маток, не только рассчитывая на деньги ЕС, но и активно кланяясь Соединенным Штатам. Варшава явно рассчитывает стать опорой Вашингтона в Старом Свете и получать за проталкивание американских интересов солидную мзду. В Варшаве не строят иллюзий, что ее несогласие с миграционной политикой Евросоюза руководство ЕС простит и готовят финансовую и экономическую базу, если не замахиваясь на собственные заявления «мы пойдем вслед за британцами на выход», то, по крайней мере, обеспечивая себе «американскую страховку» на случай, если выходить придется.

              Болгария получает из бюджета сумму, примерно равную 2,5% ВВП страны, Румыния – 2% своего ВВП.

              В целом тенденция евробюджета наблюдается следующая: со старых членов ЕС поборы постепенно увеличивать (надо же как-то закрывать дыру, которая образуется после ухода Великобритании, платившей до €12 млрд в год), а отчисления «новым европейцам» (странам экс-соцлагеря) снижать.

              Не исключено, что в Берлине и Париже скоро станет актуальным лозунг «хватит кормить румын!»

              В конце концов, за период с 2004 года из бюджета ЕС на страны Восточной Европы в рамках политики выравнивания было выделено €350 млрд. А экономического равенства, ради чего все это официально и затевалось, и близко не получилось. Свежий «Индекс региональной конкурентоспособности», составляемый и публикуемый каждые три года Еврокомиссией, показывает, что все наиболее конкурентоспособные европейские регионы находятся в странах Западной и Северной Европы. В новых странах ЕС – ни одного. Как их принимали на правах бедных родственников, так они в том же статусе и остались.

              Может быть, кто раньше сумеет прислушаться к словам Владимира Путина и догадаться, что для достижения экономического роста придется менять партнеров уже в недалеком будущем, тот и окажется на коне? Иначе, как не без троллинга, мне кажется, подметил наш президент «должны будут платить так, как это делает Великобритания». Которой из Брюсселя поступало в три раза меньше, чем она отдавала туда.

              Похоже, что в Польше и Венгрии уже всерьез размышляют над этим выбором. И если из Варшавы устремили свой взор на запад, через Атлантику, то в Будапеште предпочитают смотреть на восток. Не зря же мадьярского лидера Виктора Орбана в ЕС называют «троянским конем Кремля». Надо оправдывать прозвище, приклеенное Брюсселем.

              Что до остальных кандидатов на потерю грантов – пока говорить что-то определенное нет оснований.

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