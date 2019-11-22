Столтенберг заявил о неспособности ЕС защитить Европу

В настоящий момент Евросоюз не способен защитить Европу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед визитом в Париж.

Генсек НАТО отметил, что после Brexit «80% бюджета» НАТО «будет обеспечиваться странами, не входящими в ЕС», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Он выразил поддержку «системы европейской обороны», но только в качестве «опоры НАТО, а не ее замены». Отдаление Европы от Северной Америки, по его словам, ослабит и «трансатлантические связи», и саму Европу.

Столтенберг намерен заявить президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью». Он отметил лидерство Парижа в «обороне Европы», а также заявил о «боеспособности» французской армии, «готовой к развертыванию в случае необходимости».

Кроме того, Столтенберг напомнил, что Париж поддержал альянс в том, что с Москвой надо как вести политический диалог, так и обеспечивать «мощную систему сдерживания».

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