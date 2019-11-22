Столтенберг заявил о неспособности ЕС защитить Европу

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 07:16  |  vz.ru
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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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Человечество бьется в экологической истерике

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...
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Европа и Украина разочарованы друг в друге

Глеб Простаков, журналист
21 ноября Украина буднично празднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти. Подробности...
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              Столтенберг заявил о неспособности ЕС защитить Европу

              22 ноября 2019, 06:52

              Текст: Антон Антонов

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              В настоящий момент Евросоюз не способен защитить Европу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед визитом в Париж.

              Генсек НАТО отметил, что после Brexit «80% бюджета» НАТО «будет обеспечиваться странами, не входящими в ЕС», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

              Он выразил поддержку «системы европейской обороны», но только в качестве «опоры НАТО, а не ее замены». Отдаление Европы от Северной Америки, по его словам, ослабит и «трансатлантические связи», и саму Европу. 

              Столтенберг намерен заявить президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью». Он отметил лидерство Парижа в «обороне Европы», а также заявил о «боеспособности» французской армии, «готовой к развертыванию в случае необходимости».

              Кроме того, Столтенберг напомнил, что Париж поддержал альянс в том, что с Москвой надо как вести политический диалог, так и обеспечивать «мощную систему сдерживания». 

              В начале ноября Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. В МИД России оценили «золотые слова» Макрона.

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