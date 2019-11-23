Джонсон сравнил «вмешательство» России в Brexit с Бермудским треугольником

Глава британского правительства Борис Джонсон сравнил спекуляции на тему «вмешательства» России в Brexit с мифом о Бермудском треугольнике.

Комментируя заявления о том, что правительство консерваторов затягивает публикацию доклада о якобы имевшем место «вмешательстве», Джонсон назвал их «ерундой вроде Бермудского треугольника».

Речь идет о докладе комитета британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Премьер подчеркнул, что не видел каких-либо доказательств «вмешательства России в какие бы то ни было голосования» в Великобритании, нет их и в докладе.

Он опроверг предположения о том, что результаты референдума «были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы».

Премьер Великобритании выразил уверенность, что британцы поддержали Brexit. Он отметил, что народ ждет выхода страны из ЕС «вот уже три с половиной года».

Напомним, Джонсон уже заявлял об отсутствии свидетельств «вмешательства» России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.

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