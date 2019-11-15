Британия призналась в отсутствии доказательств «вмешательства» России в выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отсутствии свидетельств «вмешательства» России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.

«Свидетельств этого нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на радиоэфир Би-би-си.

Так Джонсон ответил на ремарку ведущей о серьезности темы приписываемого России «вмешательства» в британскую политику.

Напомним, в марте прошлого года в британском Солсбери, как утверждает Лондон, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств или соответствующих судебных решений, британская сторона безосновательно обвинила в произошедшем Россию. Москва неоднократно отрицала причастность к «отравлению» Скрипалей.

Инцидент в Солсбери породил истерию вокруг «вмешательства» ГРУ во всевозможные сферы деятельности, включая избирательный процесс в ряде европейских стран.

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