Британцы показывают запредельную наглость в своих оценках России

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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

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«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...

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Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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          Британцы показывают запредельную наглость в своих оценках России

          Запад первым занялся перекройкой границ в Европе – а теперь цинично упрекает в этом Россию   9 октября 2018, 19:00
          Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          Один из британских политиков вновь высказался на тему разнообразных «вмешательств» России на Западе. Кажется, такой влиятельности не приписывали даже евреям, когда они были главными врагами западного мира. Но в очередном высказывании на эту тему наиболее интересна та вопиющая наглость, с которой британская элита трактует реальные действия России – и игнорирует свои.

          Бывший министр иностранных дел Британии Уильям Хейг, барон Ричмондский, занимавший этот пост с 2010 по 2014 год, опубликовал в газете Daily Telegraph колонку, озаглавленную «Мы не можем остановить медленную, зловещую русификацию Европы».

          При прочтении этого заголовка сразу вспоминается старый анекдот про израильтянина, который не читал местных СМИ, но внимательно изучал антисемитские газеты, а на вопрос, почему он так делает, отвечал: «В наших газетах у нас все плохо, а в антисемитских написано, что евреи правят миром».

          Уильям Хейг, конечно, не утверждает, что Россия правит миром. Но даже из заголовка понятно, как высоко он оценивает степень вмешательства Москвы в европейские дела и как мало Лондон, Вашингтон и Брюссель, по его мнению, могут этому противопоставить. Итак, «медленную и зловещую» русификацию Хейг описывает следующим образом (перевод по Би-би-си):

          «Самым ярким примером с 2014 года остается Украина. Россия аннексировала часть ее территории – Крым, а затем перешла к долгосрочной кампании по дестабилизации, мешая Украине функционировать как нормальной стране. Последовали годы лишений и несчастий, среди которых – катастрофа малайзийского лайнера MH-17».

          То есть все экономические беды Украины последних лет вызваны не разрывом экономических связей с Россией по инициативе Киева, не зашкаливающей, по мнению МВФ и других западных институтов, коррупцией, не бездарным руководством, а «долгосрочной кампанией по дестабилизации». Но главный вопрос к автору – как катастрофа малайзийского лайнера в принципе влияет на «лишения и несчастия» Украины?

          «В 2016 году в Черногории предотвратили попытку переворота, целью которого было не дать стране вступить в НАТО. На скамье подсудимых оказались в том числе граждане России».

          Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала эту аферу. Также можно напомнить слова главы российского МИДа Сергея Лаврова: «Нас пытаются обвинить в том, что мы в Черногории пытались устроить госпереворот и не пускать ее в НАТО, ничего подобного, мы этим не занимались. А вот чем занималось нынешнее черногорское руководство под давлением Брюсселя – это ровно тем, чтобы избежать демократических процедур».

          Провал референдума в Македонии – это тоже, оказывается, «Россия воспользовалась своими навыками по дестабилизации демократических выборов, чтобы понизить явку». Выборы в Латвии? Выборы в Боснии и Герцеговине? «Можно предположить, что использовались похожие методы».

          То есть любое поражение на выборах «прозападных» сил – это «использование Россией навыков по дестабилизации демократических выборов». Добровольно граждане ни одной страны проголосовать за политиков, которые предлагают восстановить хорошие отношения с Россией, не могут, это же очевидно.

          Кажется, такой влиятельности не приписывали даже евреям, когда они были главными врагами западного мира.

          Но главное «преступление России», которое раскрыл барон Ричмондский, – это поддержка «корректировки границ». Причем формулировки Хейг использует просто феерические: «В 2010 году в роли главы МИД Британии я многократно посещал Балканы и в итоге дал понять всем причастным странам, что работа над картой региона закончена. Я предупредил их, чтобы они и не думали пытаться эту карту как-то изменить».

          Коллега Хейга, тоже бывший глава британского внешнеполитического ведомства, Борис Джонсон, еще будучи в должности, дал интервью, посвященное глобальному вмешательству России во «внутренние дела Британии по всему миру». Он тоже позволял себе сомнительные формулировки типа «мы в буквальном смысле нашли русские отпечатки пальцев» в Черногории, что вызывало закономерный вопрос: где Британия, а где Черногория? С чего вдруг вы там что-то искали, это уже 12 лет как суверенное независимое государство, по крайней мере формально.

          Но такого откровенного признания не позволял себе даже эксцентричный Джонсон. Хейг полностью уверен, что его приказы должны беспрекословно исполняться всеми балканскими государствами без каких-либо обсуждений. Это даже сложно назвать самоуверенностью. Это просто запредельная наглость, но почему-то британцы не видят в ней ничего особенного.

          В заключение своей колонки бывший глава МИД Британии говорит, что, к сожалению, в Европе только Германия понимает риск передела границ. И что «Россия с удовольствием откроет этот ящик Пандоры просто ради возможности помешать рассорившимся и ослабленным государствам сближаться с Западом».

          Отметим, что именно Россия до последнего выступала против передела границ в Европе. И вовсе не Москва открыла ящик Пандоры, а именно Запад с его «косовским прецедентом», который пытались объявить беспрецедентным до тех пор, пока Вашингтону или Брюсселю не пришло бы в голову объявить еще какое-нибудь «неправильное» государство нарушающим права меньшинств и признать его часть независимой.

          Мало сомнений, что если вдруг любая национальная республика России, даже та, где доля «титульной нации» составляет доли процента, объявила бы о независимости, то это объявление было бы рассмотрено той же Британией самым серьезным образом.

          И если бы «независимая Ичкерия» в 90-е годы делала меньшую ставку на терроризм, а большую – на международную самопрезентацию, мало сомнений, что в период до 1999 года кто-нибудь кроме уже изгнанного из Грузии Звиада Гамсахурдии да признал бы их самостоятельность.

          После создания «независимого Косова» и смены юрисдикции Крыма глупо делать вид, что Хельсинкское соглашение продолжает работать. Собственно, оно исчерпало себя почти 30 лет назад, когда Михаил Горбачев согласился на ликвидацию государства под названием Германская Демократическая Республика. Конечно, в случае проведения референдума восточные немцы подавляющим большинством проголосовали бы за воссоединение с ФРГ, но юридически это было абсолютно волюнтаристское решение. Распад СССР на независимые государства и появление новых границ также противоречит и букве, и духу договора.

          Вопрос «Если вы так ненавидите СССР, то почему вы так любите его границы?» касается не только постсоветских республик. Границы в Восточной Европе тоже проводились не с целью ублажить народы этих стран, а исходя из воли Иосифа Сталина.

          Одной из подспудных целей создания Евросоюза было образование «Европы регионов», когда государственная идентичность размывается в пользу общеевропейской и этнически-местечковой. Регулярно появлялись научные и публицистические труды о том, что, мол, сепаратизм потерял смысл, все мы жители единой Европы, и какая разница, как проведены границы, если у нас общий рынок, общая валюта и равные права на трудоустройство где угодно?

          Но пример Каталонии свидетельствует о том, что «Европа регионов» пока что не складывается. Впрочем, Россию уже успели обвинить во вмешательстве и в эту длящуюся не первый десяток лет историю.

          Главный вопрос, на который не дают ответа ни Хейг, ни Джонсон, ни еще кто-либо из адептов теории «Россия использует любой повод, чтобы навредить Западу», крайне прост. Этот вопрос – «Зачем?» Мы живем в глобальном тесно связанном мире, игр с нулевой суммой практически не осталось. «Ослабление Запада» было гипотетически нужно СССР во времена конкуренции политических систем, но эта конкуренция давно осталась в прошлом, и даже во времена прошлой холодной войны Москва предпочитала торговать, а не воевать с Западной Европой.

          Аналогичным образом экономический вред, который наносят России санкции, в равной мере бьет по экономикам стран, которые ввели эти ограничения.

          Но до тех пор, пока западные политики всерьез пишут о вмешательстве России во все выборы, результаты которых их не устраивают, и свято уверены в собственном праве приказывать другим странам, а также называют «русификацией» любые не нравящиеся им процессы, договориться нам будет действительно сложно.


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