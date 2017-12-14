Русские окончательно мутировали в евреев. Сразу хочу успокоить тех русских и евреев, кто решил оскорбиться словом «мутировали». Ничего обидного в нем нет.

Мутация – это стойкое изменение, которое может быть и к лучшему, и к худшему, и даже просто так. К тому же мутация, о которой идет речь, никак не касается генотипа или какого-то другого присущего русским или евреям качества. Речь о внешнем восприятии.

Напомню, что первым это сравнение привел Владимир Путин в июне прошлого года, комментируя заявления Демпартии США о нашем вмешательстве в выборы их президента:



«Это виноваты русские – они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает – во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок, ничего сделать не может – евреи виноваты».

С тех пор градус обвинений в адрес России только повысился, и «дело Скрипаля» окончательно утвердило постулат «Во всем виноваты русские». Никаких доказательств «приличные джентльмены» больше не предъявляют.

Ведь всем же отлично известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они тайно влияют на политиков, везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские.

Показательно, что «кровавый навет», то есть бездоказательные обвинения евреев в ритуальных убийствах, тоже пришел из Британии.

В 1144 году в Норвиче (он находится приблизительно на таком же расстоянии от Лондона, как Солсбери, только в другую сторону) евреи впервые в европейской истории были обвинены в убийстве христианского младенца.

Потом были регулярные погромы, а с 1215 года от британских евреев (опять-таки впервые в истории) потребовали в обязательном порядке носить специальные шляпы, напоминающие фригийский колпак. То есть понятно, откуда черпали вдохновение германские национал-социалисты.

В те времена люди были неторопливыми, поэтому англичане полностью изгнали всех иудеев только в 1290 году. И вплоть до 1655 года Англия представляла собой воплощенную мечту Адольфа Гитлера – «территория юденфрай». Ни одного иудея (по крайней мере – официально).

Оливер Кромвель, пытаясь восстановить разрушенную гражданской войной экономику, разрешил евреям вернуться. Но лишь через 100 лет, в 1753 году, парламент даровал иудеям основные гражданские права.

Поэтому горделивая фраза «Почему в Англии нет антисемитизма? Потому что мы не считаем евреев умнее себя», приписываемая Уинстону Черчиллю, является как минимум фарисейской, а если честно – просто лживой (как и многие заявления этого искренне желавшего устроить в России ядерный холокост политика).

Да, действительно, в Британии в XIX веке был премьер-министром крещеный еврей Бенджамин Дизраели, а лорд-мэром Лондона – иудей сэр Дэвид Саломонс, ради которого из клятвы градоначальника было убрано упоминание Христа.

Но антисемитизма в Британии по-прежнему много, как и тысячу лет назад.

В 2015 году Би-би-си огорченно сообщала: «результаты социологических исследований показывают, что практически каждый второй британец разделяет антисемитские взгляды».

В России, для сравнения, в том же году по заказу Российского еврейского конгресса было проведено аналогичное исследование. О неприязни к евреям заявили 6% опрошенных, о недоверии и страхе – 2%. Тоже много, конечно, но разница с Британией ощутима и показательна.

Где, говорите, нет антисемитизма? Кто, говорите, не считает евреев умнее себя?

Хотя возможно, что эти евреи, как всегда, соврали. То есть русские, конечно же, русские. Они постоянно врут и изворачиваются – кому знать, как не британцам?

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Столетия истории европейского антисемитизма, сопровождавшиеся погромами и изгнаниями, увенчались холокостом.

Немцев он отрезвил – в этой стране антисемитизм если и остался, то ушел в тайные глубины подсознания. Других – не очень, отсюда и погромы в Польше уже после окончания Второй мировой, и французский антисемитизм, от которого евреи, как и сто лет назад, бегут в Израиль, и вышеупомянутая нелюбовь к евреям со стороны британцев (каждый второй житель острова – антисемит, и это, еще раз подчеркнем, данные не «кремлевской пропаганды», а Би-би-си).

Кстати, интересный феномен – народы, активно отметившиеся в истории на ниве антисемитизма, сейчас занимают первые ряды в стройной колонне русофобов. Прибалты и западные украинцы, уничтожавшие евреев, не дожидаясь немецких войск. Поляки, у которых антисемитизм и русофобия уже не первое столетие идут рука об руку.

И, разумеется, англичане и их потомки, устроившие геноцид в разных частях мира и теперь обожающие учить гуманизму и демократии народы, геноцидов отродясь не устраивавшие.

Кстати, если кто-то забыл, подавляющее большинство погромов в Российской империи произошло в многонациональной Одессе, молдавском Кишиневе и других населенных в основном украинцами и поляками местечках внутри черты оседлости.

Поэтому другая известная фраза, мол, «русское слово «погром» без перевода вошло во многие европейские языки, потому что Россия – самая антисемитская страна» – это практически такая же ложь, как отсутствие антисемитов в Британии.

И (наверняка это совпадение, потому что если счесть закономерностью, то будет недалеко до рассуждений Гитлера и его современных последователей в британской и американской элите о «хороших» и «плохих» народах) – те, кто в Средние века пытался остановить единоверцев от антисемитизма, сейчас поднимают голос против русофобии.

Чешские короли Пржемысл II Отакар и Вацлав II, герцог Альбрехт I Австрийский и австрийский же император Рудольф I Габсбург, папы Римские Григорий Х, Мартин V и Николай V (соответственно, итальянцы) – все они в разные века с разной степенью успеха пытались убедить паству, что евреи не убивают младенцев.

Сравните с нынешними миротворцами – президентом Чехии Милошем Земаном, австрийским канцлером Себастьяном Курцем и современными итальянскими политиками.

Евреи осознали необходимость жестко отстаивать свои интересы в рамках собственного национального государства только после холокоста, когда «добрые соседи» за редчайшими исключениями обернулись жестокими убийцами. 70 лет – полет нормальный, хотя повоевать пришлось немало.

Антисемитизма (как подтверждает пример все той же Британии) в мире меньше не стало, вот только страдают от него евреи гораздо меньше, чем на протяжении предыдущих тысячелетий.

России тоже пора понять и принять – другие народы и их отдельные представители вовсе не обязаны нас любить и понимать. Только мы сами способны защитить себя и сделать свое государство процветающим.

Пытаться что-то доказать людям, которые не воспринимают тебя равным по статусу переговорщиком – бессмысленно, если ты не можешь добиться своего силой. Так Израиль вернул себе Иерусалим и многие другие территории и победил терроризм. Но договариваться тоже надо уметь – пусть даже прекрасное синайское побережье ушло Египту.

Русским проще, потому что у нас перед глазами есть многотысячелетняя история взаимоотношений стран Западной Европы с евреями. Мы вполне можем не повторять чужих ошибок, не удивляться кровавому навету в связи с «отравлениями» или обвинениям в тайном вмешательстве в политику других стран и желании захватить мир. Все это уже было с евреями.

Впрочем, как говорил царь Соломон, и это пройдет.