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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

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По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
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Русские окончательно мутировали в евреев

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Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...

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          Антон Крылов

          Русские окончательно мутировали в евреев

          Антон Крылов
          журналист
          		 6 апреля 2018, 20:00

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          Русские окончательно мутировали в евреев. Сразу хочу успокоить тех русских и евреев, кто решил оскорбиться словом «мутировали». Ничего обидного в нем нет.

          Мутация – это стойкое изменение, которое может быть и к лучшему, и к худшему, и даже просто так. К тому же мутация, о которой идет речь, никак не касается генотипа или какого-то другого присущего русским или евреям качества. Речь о внешнем восприятии.

          Напомню, что первым это сравнение привел Владимир Путин в июне прошлого года, комментируя заявления Демпартии США о нашем вмешательстве в выборы их президента:

          «Это виноваты русские – они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает – во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок, ничего сделать не может – евреи виноваты».

          С тех пор градус обвинений в адрес России только повысился, и «дело Скрипаля» окончательно утвердило постулат «Во всем виноваты русские». Никаких доказательств «приличные джентльмены» больше не предъявляют.

          Фото: Andrew Winning/Reuters

          Ведь всем же отлично известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они тайно влияют на политиков, везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские.

          Показательно, что «кровавый навет», то есть бездоказательные обвинения евреев в ритуальных убийствах, тоже пришел из Британии.

          В 1144 году в Норвиче (он находится приблизительно на таком же расстоянии от Лондона, как Солсбери, только в другую сторону) евреи впервые в европейской истории были обвинены в убийстве христианского младенца.

          Потом были регулярные погромы, а с 1215 года от британских евреев (опять-таки впервые в истории) потребовали в обязательном порядке носить специальные шляпы, напоминающие фригийский колпак. То есть понятно, откуда черпали вдохновение германские национал-социалисты.

          В те времена люди были неторопливыми, поэтому англичане полностью изгнали всех иудеев только в 1290 году. И вплоть до 1655 года Англия представляла собой воплощенную мечту Адольфа Гитлера – «территория юденфрай». Ни одного иудея (по крайней мере – официально).

          Оливер Кромвель, пытаясь восстановить разрушенную гражданской войной экономику, разрешил евреям вернуться. Но лишь через 100 лет, в 1753 году, парламент даровал иудеям основные гражданские права. 

          Поэтому горделивая фраза «Почему в Англии нет антисемитизма? Потому что мы не считаем евреев умнее себя», приписываемая Уинстону Черчиллю, является как минимум фарисейской, а если честно – просто лживой (как и многие заявления этого искренне желавшего устроить в России ядерный холокост политика).

          Да, действительно, в Британии в XIX веке был премьер-министром крещеный еврей Бенджамин Дизраели, а лорд-мэром Лондона – иудей сэр Дэвид Саломонс, ради которого из клятвы градоначальника было убрано упоминание Христа.

          Но антисемитизма в Британии по-прежнему много, как и тысячу лет назад.

          В 2015 году Би-би-си огорченно сообщала: «результаты социологических исследований показывают, что практически каждый второй британец разделяет антисемитские взгляды».

          В России, для сравнения, в том же году по заказу Российского еврейского конгресса было проведено аналогичное исследование. О неприязни к евреям заявили 6% опрошенных, о недоверии и страхе – 2%. Тоже много, конечно, но разница с Британией ощутима и показательна.

          Где, говорите, нет антисемитизма? Кто, говорите, не считает евреев умнее себя?  

          Хотя возможно, что эти евреи, как всегда, соврали. То есть русские, конечно же, русские. Они постоянно врут и изворачиваются – кому знать, как не британцам?

          Столетия истории европейского антисемитизма, сопровождавшиеся погромами и изгнаниями, увенчались холокостом.

          Немцев он отрезвил – в этой стране антисемитизм если и остался, то ушел в тайные глубины подсознания. Других – не очень, отсюда и погромы в Польше уже после окончания Второй мировой, и французский антисемитизм, от которого евреи, как и сто лет назад, бегут в Израиль, и вышеупомянутая нелюбовь к евреям со стороны британцев (каждый второй житель острова – антисемит, и это, еще раз подчеркнем, данные не «кремлевской пропаганды», а Би-би-си).

          Кстати, интересный феномен – народы, активно отметившиеся в истории на ниве антисемитизма, сейчас занимают первые ряды в стройной колонне русофобов. Прибалты и западные украинцы, уничтожавшие евреев, не дожидаясь немецких войск. Поляки, у которых антисемитизм и русофобия уже не первое столетие идут рука об руку.

          И, разумеется, англичане и их потомки, устроившие геноцид в разных частях мира и теперь обожающие учить гуманизму и демократии народы, геноцидов отродясь не устраивавшие.

          Кстати, если кто-то забыл, подавляющее большинство погромов в Российской империи произошло в многонациональной Одессе, молдавском Кишиневе и других населенных в основном украинцами и поляками местечках внутри черты оседлости.

          Поэтому другая известная фраза, мол, «русское слово «погром» без перевода вошло во многие европейские языки, потому что Россия – самая антисемитская страна» – это практически такая же ложь, как отсутствие антисемитов в Британии.  

          И (наверняка это совпадение, потому что если счесть закономерностью, то будет недалеко до рассуждений Гитлера и его современных последователей в британской и американской элите о «хороших» и «плохих» народах) – те, кто в Средние века пытался остановить единоверцев от антисемитизма, сейчас поднимают голос против русофобии.

          Чешские короли Пржемысл II Отакар и Вацлав II, герцог Альбрехт I Австрийский и австрийский же император Рудольф I Габсбург, папы Римские Григорий Х, Мартин V и Николай V (соответственно, итальянцы) – все они в разные века с разной степенью успеха пытались убедить паству, что евреи не убивают младенцев.

          Сравните с нынешними миротворцами – президентом Чехии Милошем Земаном, австрийским канцлером Себастьяном Курцем и современными итальянскими политиками.

          Евреи осознали необходимость жестко отстаивать свои интересы в рамках собственного национального государства только после холокоста, когда «добрые соседи» за редчайшими исключениями обернулись жестокими убийцами. 70 лет – полет нормальный, хотя повоевать пришлось немало.

          Антисемитизма (как подтверждает пример все той же Британии) в мире меньше не стало, вот только страдают от него евреи гораздо меньше, чем на протяжении предыдущих тысячелетий.

          России тоже пора понять и принять – другие народы и их отдельные представители вовсе не обязаны нас любить и понимать. Только мы сами способны защитить себя и сделать свое государство процветающим.

          Пытаться что-то доказать людям, которые не воспринимают тебя равным по статусу переговорщиком – бессмысленно, если ты не можешь добиться своего силой. Так Израиль вернул себе Иерусалим и многие другие территории и победил терроризм. Но договариваться тоже надо уметь – пусть даже прекрасное синайское побережье ушло Египту.

          Русским проще, потому что у нас перед глазами есть многотысячелетняя история взаимоотношений стран Западной Европы с евреями. Мы вполне можем не повторять чужих ошибок, не удивляться кровавому навету в связи с «отравлениями» или обвинениям в тайном вмешательстве в политику других стран и желании захватить мир. Все это уже было с евреями.

          Впрочем, как говорил царь Соломон, и это пройдет.


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