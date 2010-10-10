Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Взгляд
3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
Разделы

Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
Перейти а раздел…

Американец «рассекретил» российский военный технополис

Фото: kremlin.ru
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике ЗАТО не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В НАТО отказались выдавать визы российским дипломатам
          Путин получил удостоверение президентаРоструд напомнил график выходных в апреле и маеСтало известно неучтенное обстоятельство отравления Юлии СкрипальНазван «самый дорогой» блогер рунета
          Украинских пограничников объявили пиратамиБьорндален завершил карьеруВ палате московской больницы зарезали пациентаВ МИД дали емкое определение слайдам Британии по делу Скрипаля
          Савченко предложила концепцию изменений на УкраинеЧерное море решили прикрыть «Небом»Немецкие СМИ призвали начать «новую главу» в отношениях с МосквойВпервые показан радар ЗРС С-500 «Прометей»

          Главная тема


          Американец «рассекретил» российский военный технополис

          Американские СМИ


          Россия заставила Трампа пригласить Путина в Белый дом

          голосование россиян


          На главу МВД Украины Авакова заведено уголовное дело

          «сигнал агрессии»


          Новейшая российская бомба «Дрель» напугала британцев

          «жесткие люди»


          Бывший посол оценил вероятность военного конфликта между Россией и США

          20 лет в тюрьме США


          Трамп ответил по поводу помилования летчика Ярошенко

          «в хорошей форме»


          Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого

          отравление «Новичком»


          Британские СМИ узнали, что Скрипалей отравили российской гречкой

          обложка New York Magazine


          Трампа выставили свиньей

          «Британское безумие»


          Дмитрий Дробницкий: В антироссийском западном блоке зияют «зловещие бреши»

          Борис Джонсон и Достоевский


          Лев Пирогов: Съел, дурацкий русский? Ядерный двигатель у него… А вот световой меч – не хочешь?

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?


          Сергей Худиев

          Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 3 апреля 2018, 11:00

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Частному лицу, которому спецслужбы – ни российские, ни западные – не предоставляют секретных докладов, невозможно точно знать, что произошло в Солсбери на самом деле и кто отравил перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь. Но вполне возможно другое – взвесить данные из открытых источников и оценить вероятность того или иного сценария.

          Например, задуматься о том, у кого была возможность, у кого был мотив, кто в итоге извлек выгоду из происшедшего. Соображения такого рода не являются строгим доказательством – но они помогают понять, чья чаша весов выглядит тяжелее.

          У кого есть технические возможности для использования характерного яда, которым были отравлены Скрипали?

          Собственно, много у кого – у России, у Великобритании, у США, плюс существует возможность утечки яда в руки каких-то негосударственных действующих лиц. Тут чаши весов едва ли склоняются в какую-то определенную сторону.

          Аргумент «яд был разработан в России» выглядит крайне слабым – «калашников» тоже был разработан в России. А шестизарядный револьвер – в Америке. А финский нож – (с высокой вероятностью) в Финляндии.

          Фото: I-Images/ZUMA/Global Look Press

          Пока мы не продемонстрируем факт строгой монополии на использование того или иного оружия, это ничего не докажет. А в случае с ядом «Новичок» монополии, как это утверждают эксперты, не существует, его могли произвести по крайней мере несколько стран.

          У кого есть мотив?

          «Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально – то есть ставят перед собой какие-то цели и обдуманно их добиваются. Люди, склонные к импульсивным бесцельным выходкам, едва ли могут добиться власти и удержать ее.

          Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей?

          Даже западная пресса признает, что это непростой вопрос. Россия пытается добиться отмены или смягчения санкций, готовится к чемпионату мира по футболу, ведет переговоры (успешные) по поставкам топлива в Европу и – если верить западной же прессе – прилагает огромные лоббистские усилия к тому, чтобы разрушить единый антироссийский фронт.

          И вот внезапно происходит то, что явно вызовет резкое обострение отношений и даст козырь в руки сторонников максимально жесткого курса по отношению к Москве.

          Это немного напоминает ситуацию с Башаром Асадом, который предпринял химическую атаку ровно в тот момент, когда военная удача оказалась прочно на его стороне и у его противников возникла отчаянная нужда в западном вмешательстве.

          Путин же (как предполагается) не просто попытался убить перебежчика, давно выпущенного по обмену и восемь лет никому не нужного – он приказал сделать это максимально скандальным, грязным и опасным для окружающих способом, причем так, чтобы оставить как можно более ясные указания на свое авторство.

          Скрипаль не совершил самоубийство, не был убит случайным грабителем, не попал под машину, не пропал без вести, но был демонстративно отравлен ядом, который легко идентифицировать как русский.

          То есть в вину России ставится то, что она одновременно пытается склонить политиков и общественное мнение Запада на свою сторону при помощи пропаганды, лоббирования и поддержки определенных политических сил в Европе – и тут же совершает громкое покушение на убийство, которое, несомненно, должно настроить Европу против нее.

          Когда враги глобалистской элиты совершают какие-то картинные злодеяния ровно в тот момент, когда это менее всего выгодно им, но более всего выгодно этой элите – ну, возможно, так совпало. И еще раз совпало. И еще раз.

          Возможно, оппоненты Глобальной Силы Добра совмещают какую-то нечеловеческую рациональность, невероятную изощренность и сверхъестественную способность контролировать события – которую им приписывают – с внезапными приступами глупости, которые приписывают им же. 

          Не исключено. Всякое бывает на белом свете. Но намного чаще бывает другое – люди действуют в своих интересах. Определенные действия совершаются по воле тех, кому они нужны. Поэтому, хотя принцип «кому выгодно» не дает нам стопроцентной уверенности, он является существенным грузом на одной из чаш весов.

          Когда, например, я читаю в твиттере у Майкла Макфола, что отравление Скрипалей должно привести к усилению санкций и, чтобы избежать их, русский бизнес должен осудить деятельность своего правительства, прежде всего, действия России в Сирии, а один из комментаторов у него пишет с большой прямотой – «свергнуть Путина», я понимаю, в чьи планы этот инцидент отлично вписывается.

          Когда я читаю заголовок в The Guardian «В то время как «Новичок» объединяет Европу, «Брексит» выглядит все более абсурдным», я понимаю, что некоторым весьма влиятельным политическим силам отравление Скрипалей пришлось очень и очень кстати.

          «Брексит» – большое огорчение для многих влиятельных людей в Британии, а Сирия, которую так и не удалось превратить вслед за Ираком и Ливией в «воодушевляющий пример для борцов за свободу во всем мире», огорчение для людей еще более влиятельных.

          Поэтому, если ставить вопрос, у кого были мотивы – то у политической элиты Британии и США (по крайней мере, ее части) они определенно были.

          Конечно, это не является строгим доказательством. Но это указывает в определенную сторону.

          Понятно, что для некоторой части аудитории все перебивается тем, что при авторитарном режиме возможны какие угодно злодейства, в то время как в благоустроенной демократии все происходит законно и упорядоченно – как в силу личной добродетели демократических лидеров, гениальность которых несовместима со злодейством, так и благодаря совершенному устройству общества, где сдержки, противовесы, парламент, свободная пресса гарантируют, что ложь такого масштаба, да еще сопряженная с покушением на убийство, невозможна.

          Собственно, это то, на что упирают сами британские официальные лица – мы люди достойнейшие, честнейшие, справедливейшие, преисполненные добродетелей, приверженные самым высоким принципам, а противостоим мы негодяям. Неужели это не очевидно?

          Нет, не очевидно.

          Британское разведывательное сообщество не так давно (в 2003 году) сфальсифицировало доклад о химическом оружии Саддама Хусейна, чтобы обеспечить предлог для войны с Ираком. Специалист по ОМП Дэвид Келли, который сообщил журналистам о факте фальсификации, был найден в лесу скончавшимся от острой кровопотери. Официально это считается самоубийством.

          Фальсификация данных с целью развязывания войны – реальная практика в демократической стране. Смерть человека, который рассказал журналистам то, чего не следовало, – реальное происшествие в Британии.

          Хотя в иракской войне погибли сотни британцев, никто не понес ответственности за подлог – и мы можем быть уверены, не понесет никогда. А смерть Келли так и останется самоубийством. И конечно, британские политики имели тогда, имеют сейчас и будут иметь всегда вид лучезарной самоправедности.

          В британском политическом контексте развязывание кровопролитной войны под сфальсифицированным предлогом – значительно меньший проступок, чем, скажем, написание игривой СМС коллеге.

          Второе совершенно погубит карьеру и репутацию человека (как, например, Кевина Хопкинса), первое – позволит остаться влиятельным и уважаемым политиком (как Тони Блэру).

          Все это, строго говоря, еще не доказывает, что отравление организовали британские власти. Но они имели возможность, имели сильные мотивы и имели (как и имеют сейчас) основания полагать, что это не повлечет для них никаких неприятных последствий. Их чаша весов выглядит значительно более тяжелой.

          Может быть, расследование приведет к установлению истины?

          Ну, иногда случаются даже очень маловероятные вещи. Но обычно происходят вещи обычные. Расследование уже имеет цель, абсолютно четко поставленную политическим руководством, которое с самого начала без всяких оговорок установило, кто виновен. Поэтому

          оно либо установит, что это (доказано) русские, либо, хотя это не доказано, но все равно русские.

          Разве что какой-нибудь свистун, за что-нибудь огорченный на сослуживцев, выдаст государственную тайну. Но желающие потом бегать по странам и континентам находятся редко. А желающие лежать в лесу в луже крови – тем более.

          Так что организаторы отравления находятся в полной безопасности – и, простите за такую избитую фразу, правды мы все равно не узнаем. Что, впрочем, не помешает нам оценивать различные предположения как более или менее правдоподобные. 

          Мы не можем знать точно, что произошло. Но мы знаем, что обычно происходят обычные вещи – люди действуют в своих интересах, а не против них.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

          Игорь Молотов, писатель, публицист
          Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Три рациональных вывода из «британского безумия»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
          Обсуждение: 84 комментария

          Гражданское общество просит от власти простейших вещей

          Антон Крылов, журналист
          Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
          Обсуждение: 87 комментариев

          Не слушайте байки про инвестиционный климат

          Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
          Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
          Обсуждение: 111 комментариев

          Вторая холодная война официально объявлена

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...
          Обсуждение: 106 комментариев

          Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

          Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
          Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
          Обсуждение: 140 комментариев

          Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

          Степан Амбарцумян, предприниматель
          Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Большинство жертв в Кемерово – результат не столько пожара как такового

          Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
          На кемеровскую ситуацию я смотрел двумя способами: как политконсультант и как инженер. О первом не буду, а вот по второму – несколько соображений. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............