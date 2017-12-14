Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наконец, появились новости, которые позволяют нам предположить, что Юлия Скрипаль жива и вообще существует. Она идёт на поправку. Ест, пьёт и говорит. Состояние её отца пока без изменений, сообщают западные СМИ.

Это положительное во всех смыслах событие даёт надежду на то, что повится новая информация от Юлии Скрипаль. Но, с другой стороны, в чью пользу будет эта информация мы пока не знаем.

Тот факт, что на её телефоне и телефоне её отца было отключено определение геолокации, наводит на новые вопросы. Отключили ли они её сами, или это было сделано кем-то уже после того, как их обнаружили в бессознательном состоянии?

С 4 марта, когда СМИ сообщили о происшествии, не было никакой информации о местонахождении Скрипалей или свидетельтва тех, кто их хотя бы видел. Сам факт того, что Юлия в сознании и быстро поправляется, заставляет сомневаться в том, что было применено боевое отравляющее вещество группы «Новичок».

Если, конечно, само отравление вообще имело место. Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Лондона на другие страны, которые не хотели высылать российских дипломатов.

О давлении Лондона заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Кроме того, уже сделали заявления несколько немецких политиков, один из которых Вилли Виммер (пресс-секретарь по обороне фракции в бундестаге блока ХДС/ХСС) прямо сказал, что эта кампания имеет прямое отношение к Лондону, который всегда занимался интригами, используя ложь и другие сомнительные средства давления на другие страны, принуждая их следовать курсу Евросоюза и НАТО.

Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля.

В комментариях под публикацией в «Welt» об улучшении состояния Юлии и материалах других изданий на эту тему, простые немцы не видят таких мотивов у России. Люди выражают страх перед возможной войной, к которой ведёт такая агрессивная политика в отношении страны, обладающей ядерным оружием.

Роль США, заявивших, что никому не позволят даже приблизиться к уровню их мощи, даже не обсуждается. Но есть и другие заинтересованные в интриге.

Вольфганг Шойбле, министр финансов в прошлом правительстве, а ныне президент бундестага, считает, что случай со Скрипалями может повлиять на Лондон, который откажется от своих планов выхода из Евросоюза.

Он заявил, что «реакция мирового сообщества на отравление в Лондоне показала Великобритании, как много значат сплочённость и единство дружественных стран, которые пошли на то, чтобы выслать российских дипломатов в знак солидарности с Британией».

Надежду на то, что Великобритания останется в ЕС, поддерживают многие его однопартийцы (ХДС), которые увидели, как важно иметь международную поддержку, которая продемонстрировала, что «Европа функционирует»,

Как «Европа функционирует» видит весь мир, особенно в последнем случае с принуждением стран-членов ЕС выслать российских дипломатов, о чём было сказано выше.

Чтобы поддержать новую волну агитации за пересмотр результатов Брекзита на конференции в Лондоне сказал своё слово бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Его аргументы базируются на том, что страна нуждается в ЕС, чтобы противостоять таким мощным экономикам, как США, Китай и Индия. Выйти из самого большого рынка в мире и самого крупного политического союза в мире, означает заниматься саморазрушением, сказал Блэр.

С тех пор, как Британия объявила о выходе из ЕС, Германия планомерно пытается помешать этому, применяя экономичекие методы.

Известно, что компенсация за Бексит, назначенная в размере 60 миллиардов евро уже пересчитана и выросла до 80 миллиардов. К 2019 году, на который назначе выход из ЕС, очень вероятно, еще увеличится, с учётом инфляции и каких-либо накладных расходов.

президент бундестага Вольфганг Шойбле прямо говорит о том, что теперь Великобритания должна понять, что ей без Евросоюза не выжить. Можно ли считать это ответом на вопрос: «у кого ещё есть мотив»?