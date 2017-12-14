Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

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31 марта, суббота  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Бросок «Сармата» превратился в ассиметричный ответ на демарш Запада

«Сармат» должен встать на боевое дежурство в российской армии в 2021 годуФото: кадр из видео
«Сармат» успешно прошел через новые «бросковые» испытания. Это первые стрельбы ракеты после знаменитой речи Путина, рассказавшего об этой новинке российского ВПК. И это первые стрельбы на фоне нового дипломатического конфликта с Западом. Обещано, что и на боевое дежурство «Сармат» заступит с опережением графика. Изменит ли успешный старт ракеты расклад сил в возможной гонке вооружений? Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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          Наталия Янкова

          Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 31 марта 2018, 09:00

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          Наконец, появились новости, которые позволяют нам предположить, что Юлия Скрипаль жива и вообще существует. Она идёт на поправку. Ест, пьёт и говорит. Состояние её отца пока без изменений, сообщают западные СМИ. 

          Это положительное во всех смыслах событие даёт надежду на то, что повится новая информация от Юлии Скрипаль. Но, с другой стороны, в чью пользу будет эта информация мы пока не знаем. 

          Тот факт, что на её телефоне и телефоне её отца было отключено определение геолокации, наводит на новые вопросы. Отключили ли они её сами, или это было сделано кем-то уже после того, как их обнаружили в бессознательном состоянии?

          С 4 марта, когда СМИ сообщили о происшествии, не было никакой информации о местонахождении Скрипалей или свидетельтва тех, кто их хотя бы видел. Сам факт того, что Юлия в сознании и быстро поправляется, заставляет сомневаться в том, что было применено боевое отравляющее вещество группы «Новичок». 

          Если, конечно, само отравление вообще имело место. Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Лондона на другие страны, которые не хотели высылать российских дипломатов.

          Фото: facebook.com/julia.skripal/Global Look Press

          О давлении Лондона заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Кроме того, уже сделали заявления несколько немецких политиков, один из которых Вилли Виммер (пресс-секретарь по обороне фракции в бундестаге блока ХДС/ХСС) прямо сказал, что эта кампания имеет прямое отношение к Лондону, который всегда занимался интригами, используя ложь и другие сомнительные средства давления на другие страны, принуждая их следовать курсу Евросоюза и НАТО.

          Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. 

          В комментариях под публикацией в «Welt» об улучшении состояния Юлии и материалах других изданий на эту тему, простые немцы не видят таких мотивов у России. Люди выражают страх перед возможной войной, к которой ведёт такая агрессивная политика в отношении страны, обладающей ядерным оружием. 

          Роль США, заявивших, что никому не позволят даже приблизиться к уровню их мощи, даже не обсуждается. Но есть и другие заинтересованные в интриге.

          Вольфганг Шойбле, министр финансов в прошлом правительстве, а ныне президент бундестага, считает, что случай со Скрипалями может повлиять на Лондон, который откажется от своих планов выхода из Евросоюза. 

          Он заявил, что «реакция мирового сообщества на отравление в Лондоне показала Великобритании, как много значат сплочённость и единство дружественных стран, которые пошли на то, чтобы выслать российских дипломатов в знак солидарности с Британией».

          Надежду на то, что Великобритания останется в ЕС, поддерживают многие его однопартийцы (ХДС), которые увидели, как важно иметь международную поддержку, которая продемонстрировала, что «Европа функционирует»,

          Как «Европа функционирует» видит весь мир, особенно в последнем случае с принуждением стран-членов ЕС выслать российских дипломатов, о чём было сказано выше.

          Чтобы поддержать новую волну агитации за пересмотр результатов Брекзита на конференции в Лондоне сказал своё слово бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

          Его аргументы базируются на том, что страна нуждается в ЕС, чтобы противостоять таким мощным экономикам, как США, Китай и Индия. Выйти из самого большого рынка в мире и самого крупного политического союза в мире, означает заниматься саморазрушением, сказал Блэр.

          С тех пор, как Британия объявила о выходе из ЕС, Германия планомерно пытается помешать этому, применяя экономичекие методы. 

          Известно, что компенсация за Бексит, назначенная в размере 60 миллиардов евро уже пересчитана и выросла до 80 миллиардов. К 2019 году, на который назначе выход из ЕС, очень вероятно, еще увеличится, с учётом инфляции и каких-либо накладных расходов.

          президент бундестага Вольфганг Шойбле прямо говорит о том, что теперь Великобритания должна понять, что ей без Евросоюза не выжить. Можно ли считать это ответом на вопрос: «у кого ещё есть мотив»?


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