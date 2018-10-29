В Германии – междувластие, упадок и разброд

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          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 15 ноября 2018, 19:15

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          Фактически в Германии сейчас междувластие. Оно началось ещё в 2017 году, послее выборов в Бундестаг, когда канцлерин Меркель формировала новое правительство. Тогда процесс занял полгода, но результат не принёс пользы Федеративной республике.

          У власти осталась «большая коалиция», которая была до выборов, потому что Меркель игнорировала их результаты.

          Так как канцлерин лепила правительство под себя – если точнее под кресло канцлера, которое должно было сохраниться за ней, процесс занял столько времени. Ведь надо было ещё и соблюсти видимость демократии, которая является неотъемлемой частью западных ценностей, а их фрау Меркель свято чтит.

          На какое-то время, а точнее на полгода, власть номинально установилась. Но сама Меркель балансирует между полным крахом и возможностью спасти репутацию, уйдя в отставку. Пока только как глава партии. Как пойдёт этот процесс, до сих пор неясно, но тенденции намечаются.

          Для СМИ наступил звёздный час. Можно писать, вещать, причём необязательно правду. 

          Фото: Michele Tantussi/Reuters

          Прежде всего, почему правительство не может выполнять свою работу и должно смениться? Не потому, что Меркель объявила о невыдвижении своей кандидатуры на пост главы партии и главы правительства. А потому, что оно было бездарно сформировано и неспособно управлять страной.

          Важные посты глав МИД и минобороны возглавили люди, не способные к этой работе. Бундесвер пришёл в упадок под руководством акушера-гинеколога Урзулы ф. д. Ляйен, а глава дипломатического ведомства Хайко Маас никак не показал себя на прежнем посту – министра юстиции в земельном правительстве Зарланд.

          Не менее важный пост министра финансов получил Олаф Шольц, который пришёл руководить федеральными финансами с должности мэра Гамбурга, долг которого резко увеличился за время его мэрства. Кроме того, все помнят, что Гамбург, во время проходящего там саммита G20 в 2017 году, был превращён протестующими экстремистами в поле боя. Журналисты сравнивали его со Сталинградом.

          Итогом стала необходимость сменить руководство ФРГ, начав с руководства правящей партии в блоке ХДС/ХСС. Несмотря на заявление канцлерин, что она досидит до конца срока своего канцлерства, есть мнение, что она уйдёт в отставку гораздо раньше. 

          Всего пока двенадцать кандидатов на пост главы ХДС, но в качестве финалистов рассматриваются трое. Это Фридрих Мерц, которого Меркель много лет назад сразу убрала из большой политики, как опасного конкурента и Аннегрет Крамп-Карренбауэр – генсек ХДС, а также Йенс Шпан – молодой депутат бундестага, который по мнению экспертов, использует кампанию для укреления своих позиций внутри партии, поэтому всерьёз не рассматривается.

          Фридрих Мерц, возглавляющий «Атлантический мост» –  трансатлантическую организация, фактически продвигающую интересы США и поддерживающую зависимость ФРГ от штатов. Кроме того, видимо для компенсации ущерба, который нанесла ему когда-то Меркель, изгнав из большой политики, он является главой многих влиятельных экономических и финансовых организаций.

          Появление Мерца с прицелом на пост главы ХДС очень оживило политический ландшафт Германии. На него возлагают надежды. Но эксперты выражают опасение, что хайп вокруг Мерца напоминает хайп вокруг Мартина Шульца, ставшего на короткое время главой СДПГ, так трагически для него закончившийся.

          Ещё во времена политической активности Мерца результаты опросов показывали не очень высокие цифры в его пользу. Но самое главное, Мерц нужен Меркель «до кучи». Пусть будет побольше кандидатов, которые создают видимость борьбы за власть.

          Но кандидатура самой Меркель, которую она взращивала и пестовала, продвинув её на пост Генсека партии – это Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

          Действующая канцлерин подчёркивает, что она не вмешивается в дебаты по поводу своего приемника/приемницы. На самом деле, она в основном этим и занимается, продвигая Аннегрет.

          Как констатирует FAZ, за тринадцать лет своего правления ей не удалось совершить прорыв своей политики. Поэтому, её последовательница Крамп-Карренбауэр, должна это осуществить. Конечно, под руководством своей патронессы Ангелы Меркель.

          Аннегрет называют ассистентом Меркель, официально числящейся Генеральным секретарём ХДС.

          Подводя итог, на текущий момент, можно сказать, что если Меркель не вынет из рукава кого-то неожиданного, шансы есть пока только у Аннегрет. Зная упорство и изворотливось Меркель, её хладнокровие и умение выжидать, можно предположить, что её протеже имеет все преимущества.


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