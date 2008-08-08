Почему затея с азербайджанским газом не принесет выгоды Евросоюзу

Канцлерин Меркель совершила вояж по бывшим советским республикам на Южном Кавказе, где была принята с воинскими и не только почестями.

В Грузии Меркель говорила о правах человека и Южной Осетии. Очень беспокоит ее зависимость Грузии от Путина и сам Путин, который «не хочет отказаться от своего влияния в регионе».

Возмутившись тем, что спустя 10 лет после окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии в Грузии мало что изменилось, канцлерин (в 2008 году она приезжала в зону конфликта, требуя вывода российских войск) пообещала помочь разобраться в ситуации.

Она и сейчас «готова вместе со всей Германией встать на защиту Грузии от России, которая хочет превратить Грузию во вторую Украину».

В Армении Меркель также поручилась не оставить страну без поддержки. Правда, канцлерин избегала слова «геноцид» применительно к убийству полутора миллионов армян турками во время Первой мировой войны. Просто выразила сочувствие армянскому народу, который многое пережил в то время.

Премьер Пашинян и президент Саркисян, в свою очередь, пообещали Меркель развивать страну в духе европейских ценностей.

Но визит канцлерин в Армению и Грузию не стал ключевым событием турне. Самым важным оказалось посещение Азербайджана, целью которого было официально объявлено «ослабление зависимости Евросоюза от России».

Сразу по прибытии в Баку канцлерин направилась в Президентский дворец для переговоров с Ильхамом Алиевым. Меркель была «рада побывать в Азербайджане, где до сих пор не бывала, хотя не все знают, что 200 лет назад на этой территории тоже поселились немцы».

Затем канцлерин перешла к повестке переговоров. И, вопреки ожиданиям, первым пунктом этой повестки оказался вовсе не газовый вопрос. Меркель объявила, что обсуждаться будут в первую очередь проблемы гуманитарные, а также нарушения прав человека в Азербайджане.

Даже немецкие СМИ слегка шокированы таким поворотом. Что уж говорить об Алиеве, «лицо которого тут же окаменело, и трансляция переговоров прервалась», как сообщили те же шокированные СМИ.

Канцлерин выразила не просто недовольство, а негодование по поводу того, что одному из ее сопровождающих, депутату Бундестага Альберту Вайлеру отказали в визе, из-за чего пришлось заменить его другим депутатом.

Этому скандалу немецкие СМИ уделили основное внимание. Дело в том, что Вайлер уже дважды посетил Нагорный Карабах, который, как известно, является спорной территорией между Арменией и Азербайджаном. То, что Меркель «после такого недружественного шага не отменила визит», даже вызвало критику некоторых политиков, особенно из партии «Зеленые».

Но окаменевшее лицо президента Алиева не остановило Меркель, и она продолжила оглашение списка правовых и общественных нарушений в Азербайджане. Это притеснения критиков режима Алиева, отсутствие свободы прессы, большое количество политзаключенных, отношение к женщинам, коррупция.

По поводу коррупции (еще и с азербайджанским «привкусом») есть что предъявить и Германии. В 2017 году вскрылся громкий коррупционный скандал, получивший название «Кавиар-дипломатия», который произошел за несколько лет до этого, но замалчивался до окончания выборов в Бундестаг 2017 года.

Выяснилось, что депутаты ПАСЕ от нескольких стран, в том числе и Германии, регулярно получали взятки от Азербайджана в виде черной икры, дорогих ковров и часов. А также денежные средства. Все в особо крупных размерах. За это члены ПАСЕ закрывали глаза на многие нарушения в Азербайджане, которые теперь вдруг так взволновали канцлерин.

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Интересно, что двое немецких политиков, прекратив членство в ПАСЕ после скандала, вернулись в германскую политику. Одна из них является в настоящее время депутатом Бундестага от партии Меркель ХДС.

Когда перешли наконец к делу, Меркель назвала Азербайджан «важным фактором в вопросе диверсификации источников газа, которые должны снабжать Евросоюз». Если просто: «Европа хочет кооперировать с Азербайджаном в строительстве газопровода, чтобы уменьшить зависимость от России».

Здесь Алиев «согласен с Меркель в оценке важности поставок газа из Азербайджана в ЕС и сигнализировал готовность участвовать в строительстве газопровода, который позволит расширить Южный коридор».

Остается открытым вопрос участия Туркмении. Если Алиев согласится на транзит газа из Туркмении в ЕС, нужно получить еще и согласие от всех стран бассейна Каспийского моря. К тому же президент Азербайджана уклончиво ответил, что вопрос с туркменским газом решает не он. Итак, вряд ли Алиев заинтересован в транзите туркменского газа.

В этом случае может еще возникнуть проблема, как обычно, с Россией, которой, по мнению немцев, не нужны конкуренты. Можно подумать, что другим странам они нужны.

Кроме поставок газа, Меркель нарисовала картины тесного экономического сотрудничества Германии с Азербайджаном в области строительства и инфраструктуры, в аграрном секторе и дигитализации, что, конечно, предполагает миллиардные инвестиции.

Меркель, у которой в очередной раз проснулся материнский инстинкт, пообещала Алиеву оказать помощь во всем, где только возникнет необходимость, заодно напомнив, что в Азербайджане уже работает 150 немецких компаний.

Канцлерин выразила готовность разрулить ситуацию в Нагорном Карабахе мирным путем (как и в Южной Осетии).

Фактически вся затея с азербайджанским газом не принесет никакой практической выгоды ни Германии, ни Евросоюзу. Это проект политический.

В настоящее время Азербайджан поставляет в ЕС 10 млрд куб. м газа и 6 млрд куб. м в Турцию. При этом Россия в 2017 году экспортировала 193,9 млрд куб. м. Германия – самый крупный импортер российского газа – 53,4 млрд куб. м.

Россия – абсолютный лидер газового рынка в Европе. Зачем потребителю менять поставщика? Это самый простой вопрос. Не нужно расширение Южного коридора и Трампу, который стремится к увеличению продаж дорогого американского сжиженного газа.

Когда Меркель говорит об уменьшении зависимости от России как цели диверсификации поставок газа в ЕС, она подразумевает зависимость от государства, в котором нарушаются права человека и правит «авторитарный режим».

Но в материалах всех СМИ Германии в эти дни сообщалось, что «Азербайджан – это полицейское государство, а президент входит в тройку главных мировых деспотов» (Эрдоган, Путин и Алиев).

Здесь логическая цепочка резко обрывается. Если Меркель хочет дистанцировать ЕС и Германию от одного «деспота», зачем ей нужно сближение с другим? Правда, она объявила, что ожидает скорейшего перехода Азербайджана на демократические рельсы. Но вряд ли Ангела не понимает, что в подобных ожиданиях следует запастись изрядным терпением.