Люксембург объявил о появлении в ЕС «диктаторского режима»

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НОВОСТЬ ЧАСА:В России выявлено 440 новых случаев коронавируса
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Как США спасаются от экономического цунами
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
РЖД расширят российскому углю дорогу на Восток
Павел Иванкин, председатель Экспертного совета Института исследований проблем железнодорожного транспорта
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Обсуждение: 5 комментариев
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