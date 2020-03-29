Пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона

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29 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Пандемия лишает Америку продовольствия

Американцы внезапно узнали, что такое дефицит продуктовФото: Alex Milan Tracy/Reuters
Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Они всерьез играют в то, что могут умереть

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Щекотать себе нервы, добавляя адреналина просмотрами апокалиптических фильмов, приятно. Или чувствовать себя героем, затарившись гречкой. Я только что из Донбасса. Там шестой год реальный постапокалипсис. Подробности...
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Власть в мире перешла к врачам

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз сейчас превратился в подобие большой больницы, где все отделения – инфекционные. В каждом отделении есть свой заведующий, но место главврача в больнице пустует. Подробности...
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

Евгений Крутиков, военный эксперт
Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки. Подробности...
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              Французы опасаются, что правительство не защитит их от пандемии коронавируса   29 марта 2020, 18:49
              Фото: Francois Mori/AP/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Чем больше в ЕС зараженных коронавирусом, тем чаще звучат заявления о крахе «общеевропейского дома». Коллег по Евросоюзу попытался одернуть президент Франции Эммануэль Макрон, а заодно выразить неприязнь в связи с тем, что итальянцы не отказались от российской помощи. Эта претензия только кажется странной, ее очень легко объяснить.

              Германия приняла на лечение 12 пациентов с коронавирусом из Италии и 30 из Франции. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас. «Солидарность - это ключ по преодолению, в том числе и коронавирусного кризиса», – цитировал Мааса ТАСС. Учитывая общее число зараженных во Франции (более 37 тысяч) и тем более, в Италии (свыше 92 тысяч), это проявление общеевропейской солидарности выглядит не очень впечатляющим.

              С другой стороны, итальянская пресса прямо называет российских специалистов, работающих в стране, «командой суперэкспертов». Местные эпидемиологи говорят об уникальной операции против COVID-19, которую ведут коллеги, прибывшие из России.

              Накануне спикер Европарламента, представитель Италии Давид Сассоли признал, что он рад помощи, которую страны ЕС получают от государств, которые не входят в состав союза, в частности от Китая. ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней кризис, предупредил итальянский премьер Джузеппе Конте в  вышедшем накануне интервью газете Il Sole 24 Ore. «Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования», – цитировала Конте берлинская Deutsche Welle. Глава правительства Италии обрушился с критикой на немецкую коллегу Ангелу Меркель – он заявил, что речь идет «не просто о разногласиях», но о «жесткой и откровенной конфронтации» между Римом и Берлином.

               «Налицо разлад в Евросоюзе. На последнем евро-саммите, который прошел 26 марта в удаленном режиме, лидеры ЕС не смогли ни о чем договориться, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД  ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. – Было принято 7-страничное заявление безо всякой конкретики. Хотя речь шла о кредитной линии в 37 млрд евро на ближайшие годы. Но как они будут предоставляться? Южная Европа – Франция, Италия, Испания, предложили евробонды, с чем категорически не согласились Германия и Нидерланды. Почему не согласились, понятно: евробонды придется оплачивать более благополучным странам, той же Германии. Италия была возмущена – положение драматичное, а помощи, по большому счету, не оказывается».

              Добавим, что сама ФРГ может оказаться в столь же тяжелом положении как и Италия, о чем в выходные предупредил глава германского института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. «Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких», – заявил немецкий вирусолог. 

              Эксперт отметил: «Вроде бы Франция должна что-то поставить Италии, но

              в таких условиях каждый будет сам за себя – своя рубашка ближе к телу».

              Ранее в Италии резко осудили Францию и Германию после того, как те отказались предоставить Риму маски и другое оборудование, чтобы помочь справиться со вспышкой COVID-19. А губернатор Ломбардии назвал «шакалами» тех, кто критикует Россию за помощь Италии.

              Федоров напомнил – в конце прошлой неделе Reuters передало со ссылкой на неназванный дипломатический источник во Франции, что, Шенгенская зона находится по угрозой развала, а «эффект домино» поставит вопрос о самом существовании Евросоюза.

              В этой связи вряд ли Италия, как – пока что – самая пострадавшая страна ЕС испытала восторг от недавнего заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот возмутился, что «ведется множество разговоров» о помощи итальянцам со стороны Москвы и Пекина, однако никто не вспоминает, что Берлин и Париж «доставили в Италию 2 млн масок и десятки тысяч халатов», передает портал France24.

              «Заявления Макрона о том, что не надо преувеличивать значение помощи Италии извне, а обратить внимание на то, что делают партнеры по Евросоюзу и НАТО – это попытка переломить дискуссию. Кому как не ему это делать, ну не Меркель же, – заметил, комментируя заявление Макрона, программный директор «Валдайского клуба», политолог Тимофей Бордачев.

              «Опыт большой – соседи и старые партнеры даже при безобразном поведении – все равно лучше, чем противники из России или Китая. Но в этот раз не факт, что попытка окажется успешной», – отмечает эксперт. Дело в том, поясняет Бордачев, что «затронута базовая обязанность и смысл существования государства, в данном случае итальянского».  

              Критика Макрона в адрес Италии, принявшей помощь России, «неприятная, но объяснима», – в свою очередь отметил Федоров. «Президент Франции считает себя лидером Европы в данном политическом контексте, – пояснил эксперт. – Он выступает как один из движителей европейского проекта. Ведь придя к власти, он продвигал целый пакет из шести десятков реформ по перестройке Евросоюза. Потом это стало буксовать, глохнуть, но все-таки осталось актуальным».

              Можно лишь пожалеть, что сейчас претендент роль евро-лидера начинает так мелко играть, заметил собеседник. «Вместо того, чтобы сказать России «спасибо», мы видим инвективы в наш адрес, – заметил Федоров. – Надо было продемонстрировать, что Европа жива, и Макрон, как лидер Европы, оказывает большую помощь странам ЕС. Это выглядит неким оправданием».

              По мнению Бордачева, сейчас французскому президенту вряд ли получится «переломить нарратив» – то есть изменить отношение стран ЕС к происходящему. «Макрону надо думать дальше, хотя ситуация на родине и не располагает», – заметил программный директор «Валдайского клуба».

              Действительно, у самих французов накопилось достаточно претензий  к своему президенту. Судя по опросу социологических служб Ipsos и Sopra Steria, результаты которого накануне опубликовала парижская «Монд», 59% французов считают недостаточными меры, которые Макрон и его правительство принимают для защиты здоровья граждан республики. 47% заявили, что «испытывают ярость», оценивая действие властей и лишь 26% относятся положительно. В такой ситуации действительно не до наполеоновских претензий Франции и ее президент на роль нового лидера единой Европы.

              «Макрона критикуют как справа, так и слева. Говорят о том, что он нерешителен, что нужны жесткие меры, что власть уже опоздала и т.д.», – констатировал Федоров.  Президента подвергают жесткой критике и за то, что в условиях распространения COVID-19 он согласился провести первый тур муниципальных выборов. «Голосование прошло, но никакого смысла в нем нет, так как второй тур отменили, и судя по всему, придется голосовать заново», – пояснил Федоров.

              Справедливости ради, надо сказать, что французская власть не бездействует, отметил эксперт. «Так, накануне премьер-министр Эдуар Филипп опять выступил с объявлением очередных мер по борьбе с коронавирусом, об увеличении количества койко-мест для тяжелобольных, – указал эксперт. – Изначально во Франции было всего лишь 5 тысяч коек в реанимационных отделениях для такого рода больных. Их хотят увеличить раза в четыре. В принципе, правительство старается. Но понятно, что население недовольно, поскольку пик эпидемии, судя по всему – и по оценке премьер-министра – не спадет до середины апреля».

              Поэтому, ожидает Федоров, следует ожидать нарастания и протестов, и недовольства. «Рейтинг Макрона за прошедшие недели явно не улучшился. Эпидемия вышла из-под контроля, и вряд ли здесь что-то удастся изменить», – констатировал собеседник. Что же касается прогнозов схлопывания Шенгенской зоны, краха ЕС и т.п., то это алармистские высказывания, но они дают картину того, что происходит внутри Евросоюза, отметил Федоров. «Государства Евросоюза экономически сильны, но когда они столкнулись с чрезвычайной ситуацией, разговоры о единой Европе, европейской солидарности, европейских ценностях теряют смысл», – резюмировал собеседник.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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