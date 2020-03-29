Пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона

Чем больше в ЕС зараженных коронавирусом, тем чаще звучат заявления о крахе «общеевропейского дома». Коллег по Евросоюзу попытался одернуть президент Франции Эммануэль Макрон, а заодно выразить неприязнь в связи с тем, что итальянцы не отказались от российской помощи. Эта претензия только кажется странной, ее очень легко объяснить.

Германия приняла на лечение 12 пациентов с коронавирусом из Италии и 30 из Франции. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас. «Солидарность - это ключ по преодолению, в том числе и коронавирусного кризиса», – цитировал Мааса ТАСС. Учитывая общее число зараженных во Франции (более 37 тысяч) и тем более, в Италии (свыше 92 тысяч), это проявление общеевропейской солидарности выглядит не очень впечатляющим.

С другой стороны, итальянская пресса прямо называет российских специалистов, работающих в стране, «командой суперэкспертов». Местные эпидемиологи говорят об уникальной операции против COVID-19, которую ведут коллеги, прибывшие из России.

Накануне спикер Европарламента, представитель Италии Давид Сассоли признал, что он рад помощи, которую страны ЕС получают от государств, которые не входят в состав союза, в частности от Китая. ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней кризис, предупредил итальянский премьер Джузеппе Конте в вышедшем накануне интервью газете Il Sole 24 Ore. «Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования», – цитировала Конте берлинская Deutsche Welle. Глава правительства Италии обрушился с критикой на немецкую коллегу Ангелу Меркель – он заявил, что речь идет «не просто о разногласиях», но о «жесткой и откровенной конфронтации» между Римом и Берлином.

«Налицо разлад в Евросоюзе. На последнем евро-саммите, который прошел 26 марта в удаленном режиме, лидеры ЕС не смогли ни о чем договориться, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. – Было принято 7-страничное заявление безо всякой конкретики. Хотя речь шла о кредитной линии в 37 млрд евро на ближайшие годы. Но как они будут предоставляться? Южная Европа – Франция, Италия, Испания, предложили евробонды, с чем категорически не согласились Германия и Нидерланды. Почему не согласились, понятно: евробонды придется оплачивать более благополучным странам, той же Германии. Италия была возмущена – положение драматичное, а помощи, по большому счету, не оказывается».

Добавим, что сама ФРГ может оказаться в столь же тяжелом положении как и Италия, о чем в выходные предупредил глава германского института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. «Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких», – заявил немецкий вирусолог.

Эксперт отметил: «Вроде бы Франция должна что-то поставить Италии, но

в таких условиях каждый будет сам за себя – своя рубашка ближе к телу».

Ранее в Италии резко осудили Францию и Германию после того, как те отказались предоставить Риму маски и другое оборудование, чтобы помочь справиться со вспышкой COVID-19. А губернатор Ломбардии назвал «шакалами» тех, кто критикует Россию за помощь Италии.

Федоров напомнил – в конце прошлой неделе Reuters передало со ссылкой на неназванный дипломатический источник во Франции, что, Шенгенская зона находится по угрозой развала, а «эффект домино» поставит вопрос о самом существовании Евросоюза.

В этой связи вряд ли Италия, как – пока что – самая пострадавшая страна ЕС испытала восторг от недавнего заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот возмутился, что «ведется множество разговоров» о помощи итальянцам со стороны Москвы и Пекина, однако никто не вспоминает, что Берлин и Париж «доставили в Италию 2 млн масок и десятки тысяч халатов», передает портал France24.

«Заявления Макрона о том, что не надо преувеличивать значение помощи Италии извне, а обратить внимание на то, что делают партнеры по Евросоюзу и НАТО – это попытка переломить дискуссию. Кому как не ему это делать, ну не Меркель же, – заметил, комментируя заявление Макрона, программный директор «Валдайского клуба», политолог Тимофей Бордачев.

«Опыт большой – соседи и старые партнеры даже при безобразном поведении – все равно лучше, чем противники из России или Китая. Но в этот раз не факт, что попытка окажется успешной», – отмечает эксперт. Дело в том, поясняет Бордачев, что «затронута базовая обязанность и смысл существования государства, в данном случае итальянского».

Критика Макрона в адрес Италии, принявшей помощь России, «неприятная, но объяснима», – в свою очередь отметил Федоров. «Президент Франции считает себя лидером Европы в данном политическом контексте, – пояснил эксперт. – Он выступает как один из движителей европейского проекта. Ведь придя к власти, он продвигал целый пакет из шести десятков реформ по перестройке Евросоюза. Потом это стало буксовать, глохнуть, но все-таки осталось актуальным».

Можно лишь пожалеть, что сейчас претендент роль евро-лидера начинает так мелко играть, заметил собеседник. «Вместо того, чтобы сказать России «спасибо», мы видим инвективы в наш адрес, – заметил Федоров. – Надо было продемонстрировать, что Европа жива, и Макрон, как лидер Европы, оказывает большую помощь странам ЕС. Это выглядит неким оправданием».

По мнению Бордачева, сейчас французскому президенту вряд ли получится «переломить нарратив» – то есть изменить отношение стран ЕС к происходящему. «Макрону надо думать дальше, хотя ситуация на родине и не располагает», – заметил программный директор «Валдайского клуба».

Действительно, у самих французов накопилось достаточно претензий к своему президенту. Судя по опросу социологических служб Ipsos и Sopra Steria, результаты которого накануне опубликовала парижская «Монд», 59% французов считают недостаточными меры, которые Макрон и его правительство принимают для защиты здоровья граждан республики. 47% заявили, что «испытывают ярость», оценивая действие властей и лишь 26% относятся положительно. В такой ситуации действительно не до наполеоновских претензий Франции и ее президент на роль нового лидера единой Европы.

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«Макрона критикуют как справа, так и слева. Говорят о том, что он нерешителен, что нужны жесткие меры, что власть уже опоздала и т.д.», – констатировал Федоров. Президента подвергают жесткой критике и за то, что в условиях распространения COVID-19 он согласился провести первый тур муниципальных выборов. «Голосование прошло, но никакого смысла в нем нет, так как второй тур отменили, и судя по всему, придется голосовать заново», – пояснил Федоров.

Справедливости ради, надо сказать, что французская власть не бездействует, отметил эксперт. «Так, накануне премьер-министр Эдуар Филипп опять выступил с объявлением очередных мер по борьбе с коронавирусом, об увеличении количества койко-мест для тяжелобольных, – указал эксперт. – Изначально во Франции было всего лишь 5 тысяч коек в реанимационных отделениях для такого рода больных. Их хотят увеличить раза в четыре. В принципе, правительство старается. Но понятно, что население недовольно, поскольку пик эпидемии, судя по всему – и по оценке премьер-министра – не спадет до середины апреля».

Поэтому, ожидает Федоров, следует ожидать нарастания и протестов, и недовольства. «Рейтинг Макрона за прошедшие недели явно не улучшился. Эпидемия вышла из-под контроля, и вряд ли здесь что-то удастся изменить», – констатировал собеседник. Что же касается прогнозов схлопывания Шенгенской зоны, краха ЕС и т.п., то это алармистские высказывания, но они дают картину того, что происходит внутри Евросоюза, отметил Федоров. «Государства Евросоюза экономически сильны, но когда они столкнулись с чрезвычайной ситуацией, разговоры о единой Европе, европейской солидарности, европейских ценностях теряют смысл», – резюмировал собеседник.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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