Коронавирус выявил серьезную уязвимость войск НАТО

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27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
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Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Коронавирус похоронил Шенгенскую зону

Шенгенские штампы в визах скоро могут уйти в прошлоеФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Макрон бьет тревогу: пандемия коронавируса поставила на грань выживания европейский проект, в частности грозит крахом Шенгенской зоны. Но сама Франция первой объявила о закрытии границ ЕС, а Шенген, как отмечают эксперты, и так скорее мертв, чем жив. Возродится ли общеевропейская открытость после завершения «коронакризиса», или вместо «общего дома» и Шенгена возникнут иные форматы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

Евгений Крутиков, военный эксперт
Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
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      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
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          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

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              Коронавирус выявил серьезную уязвимость войск НАТО

              Нынешняя эпидемия стала серьезным испытанием для ведущих армий мира   27 марта 2020, 22:00
              Фото: Francesco Bozzo/Fotogramma
              IPA/ABACA/Reuters
              Текст: Оксана Борисова,
              Людмила Суркова

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              Войска НАТО показали неспособность противостоять бактериологическим атакам: из-за COVID-19 они сокращают контингент на зарубежных базах. А уровень заболеваемости вирусом в армии США выше, чем у гражданского населения. В то же время армия Китая в аналогичных условиях показала себя с лучшей стороны. А вооруженные силы РФ, где нет ни одного заболевшего, помогают бороться с вирусом стране НАТО.

              На этой неделе число заболевших коронавирусом американских военных подскочило сразу на 60%, признались в Пентагоне. Зафиксировано не менее 227 случаев заболевания. При этом темпы заражения среди военных опережают динамику гражданского населения США. Когда на один миллион военных приходилось 175 случаев заболевания, то на миллион гражданских – 135.

              Как сообщает ТАСС, Пентагон велел усилить меры предосторожности на всех своих внутренних и зарубежных объектах. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Алисса Фарах, на всех объектах без исключения меры охраны здоровья подняты до уровня «Чарли» – четвертого из пяти возможных. Он подразумевает перевод большего числа служащих на «удаленку». Тем, кто служит за границей, рекомендуется подготовиться к возможному возвращению на родину.

              Пандемия повлияла и на деятельность блока НАТО в целом. Альянсу пришлось ограничить свои учения Defender-2020. Генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что именно армия на фоне таких кризисов помогает гражданскому населению, в частности предоставляет свои госпитали, занимается логистикой, защищает границы и так далее. Тем временем, Франция заявила, что из-за эпидемии выводит свои войска из Ирака.

              Российские военные также готовятся к противоборству с невидимым противником. Минобороны в четверг распространило кадры с учений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Западного и Центрального округов. На кадрах видно, как военные дезинфицируют улицы, дома и собственный личный состав. Учения проводятся на семи полигонах и пяти аэродромах округов.

              По мнению военных экспертов, высокая заболеваемость среди американских военных говорит о нарушениях правил гигиены и активном общении с гражданскими. Как полагает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, коронавирус внесет корректировки в карту расположения американских баз, особенно на западе Европы, где «сейчас бушует вирус».

              «Американские военные не могут справиться на военных базах с угрозой штатными средствами. Скорее всего, на базах останется минимальное количество личного состава, а основная масса вернется на территорию Соединенных Штатов», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

              Любая современная армия, вроде армий США, Китая или России должна уметь отражать бактериологическое нападение, то есть для военных в принципе в появлении COVID-19 ничего нового нет, отмечают эксперты.

              «Защита от биологической агрессии состоит из различных форм карантина, применения средств обеззараживания, вакцинации, – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. – На случай эпидемии у военнослужащих должны быть защитные комбинезоны и кислородные маски. В таком обмундировании можно проникать в самый опасный район и проводить дезинфекцию».

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              Что касается общемировых правил поведения армии во время пандемии, то в случае необходимости войска РХБ должны изолировать самые опасные районы. «Специалисты в надлежащей экипировке проводят биологическую разведку. После вырабатывается комплекс мер по защите личного состава, например, вакцинация. На территории, подвергшейся атаке, проводится обработка с целью уничтожения биологических агентов», – перечислил он.

              В тоже время Сивков отметил, что российская армия оказалась подготовлена лучше европейских и американских партнеров, о чем свидетельствует статистика заболеваемости – пока зараженных в нашей армии нет. Такой результат, убежден Сивков, достигается благодаря наследию советской системы здравоохранения – ее нормы и стандарты используются и сейчас.

              «Американская армия поражена этим вирусом, а в российской армии нет ни одного больного. В российской армии система биологической защиты построена по советским стандартам с учетом современных достижений науки», – подчеркнул Сивков.

              Леонков добавляет, что в нашем Минобороны, как и в армии КНР, существуют свыше 20 подразделений для противодействия биологической опасности, «а у армий других стран такого рода подразделений нет». «Неслучайно, китайская армия пришла на помощь городам в условиях карантина. КНР унаследовала данный вид войск от Советского Союза», – напомнил он. Ведь китайских специалистов готовили еще советские специалисты во времена еще в 50-60-е годы. То же самое происходило на Кубе.

              Армия приходит на помощь городам

              «В случае эпидемий военные должны приходить на помощь гражданским, потому что любая армия должна уметь воевать в условиях радиационной химической и биологической опасности. Для этого есть определенные силы и средства, комплекты защиты: костюмы, противогазы, средства дезактивации опасных веществ и так далее», – говорил Леонков.

              Он удивлен тем, что сейчас роль армии в ликвидации очагов вируса во Франции и Америке «не очень значительна».

              «Если у них существует такой вид войск, давно ли он занимался учениями по ликвидации последствий биологической атаки?»

              – задается вопросом Леонков. В то же время китайская армия пришла на помощь городам, оказавшимся в условиях карантина, провела там все необходимые меры по дезактивации территории, оказывала помощь и в исследовательских работах. «В общем, там военные работали по полной программе», – констатирует Леонков.

              Напомним, что на этой неделе в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

              Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в пятницу наши военные приступили к работе. В частности, вместе с итальянскими военными они провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо. По информации Минобороны России, продезинфицировано 2 тыс. квадратных метров «внутренних помещений и подъездные дороги». Всего россияне будут работать в 65 пансионатах для пожилых людей, переоборудованных для приема пациентов с коронавирусом. Помимо этого, военные продезинфецируют помещения и прилегающие территории с помощью спецтехники.

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