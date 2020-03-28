Политолог оценил возмущение Макрона российской помощью Италии

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28 марта, суббота  |  Последнее обновление — 16:33  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. И казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна, и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Коронавирус выявил серьезную уязвимость войск НАТО

Нынешняя эпидемия стала серьезным испытанием для ведущих армий мираФото: Francesco Bozzo/Fotogramma
IPA/ABACA/Reuters
Войска НАТО показали неспособность противостоять бактериологическим атакам: из-за COVID-19 они сокращают контингент на зарубежных базах. А уровень заболеваемости вирусом в армии США выше, чем у гражданского населения. В то же время армия Китая в аналогичных условиях показала себя с лучшей стороны. А вооруженные силы РФ, где нет ни одного заболевшего, помогают бороться с вирусом стране НАТО. Подробности...
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Пандемия лишает Америку продовольствия

Американцы внезапно узнали, что такое дефицит продуктовФото: Alex Milan Tracy/Reuters
Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Власть в мире перешла к врачам

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз сейчас превратился в подобие большой больницы, где все отделения – инфекционные. В каждом отделении есть свой заведующий, но место главврача в больнице пустует. Подробности...
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

Евгений Крутиков, военный эксперт
Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки. Подробности...
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Грета Тунберг, ты довольна?

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Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
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              Политолог оценил возмущение Макрона российской помощью Италии

                 28 марта 2020, 16:20
              Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Политолог Тимофей Бордачев оценил слова французского лидера Эммануэля Макрона, который высказался о «преувеличении» оказываемой Италии помощи со стороны России и Китая.

              Слова Бордачева приводит в Telegram главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

              «Заявления Макрона о том, что не надо преувеличивать значение помощи Италии извне, а обратить внимание на то, что делают партнеры по Евросоюзу (ЕС) и НАТО – это попытка переломить дискуссию. Кому как не ему это делать, ну не (канцлеру Германии Ангеле) Меркель же. Опыт большой – соседи и старые партнеры даже при безобразном поведении – все равно лучше, чем противники из России или Китая. Но в этот раз не факт, что попытка окажется успешной», – считает политолог.

              Он подчеркнул, что в данный момент «слишком далеко все зашло», так как «затронута базовая обязанность и смысл существования государства, в данном случае итальянского, – выживание граждан (...) которые массово умирают», причем «эти смерти есть банкротство государства».

              «Не долги, не евро и даже не мигранты – под угрозой то, для чего государство в принципе нужно. В таких обстоятельствах делать вид, что все хорошо уже невозможно», – указал эксперт.

              Потому, по его мнению, «сколько бы итальянские политики ни хотели сохранить отношения с партнерами по ЕС, оказаться из-за их интересов на улице их совершенно не устраивает».

              «Да и метафизически – никакое государство не может позволить себя вот так запросто убить ради интересов других. Вне зависимости от воли лиц, которые принимают решение. Примеров в истории нет. Поэтому сейчас «переломить нарратив» вряд ли получится. Макрону надо думать дальше, хотя ситуация на родине и не располагает», – заключил Бордачев.

              Ранее в Италии резко осудили Францию и Германию после того, как те отказались предоставить Риму маски и другое оборудование, чтобы помочь справиться со вспышкой коронавируса.

              В результате страна обратилась за помощью к Китаю и России. Те отправили оборудование и специалистов, что высоко оценили итальянцы. Говоря об этой помощи, Макрон возмутился, что «ведется множество разговоров о помощи со стороны Москвы и Пекина», однако никто не вспоминает, что Берлин и Париж «доставили в Италию 2 млн масок и десятки тысяч халатов», передает портал France24.

              В свою очередь французское издание Agoravox с возмущением отмечает, что в ряде местных СМИ появилась критика российской помощи Италии, передает «Царьград».

              Agoravox напоминает, что Россия, несмотря на санкции со стороны ЕС и НАТО, продолжает защищать мир и помогать европейцам выжить, в то время как Брюссель и государства ЕС растеряны и парализованы перед лицом нависшей над миром угрозы. Однако вместо благодарности Москве Запад продолжает вести против них информационную войну, отмечает издание.

              «Франция сгибается под тяжестью COVID-19, но финансируемые государством СМИ продолжают вести информационную войну против России, которая, несмотря на санкции ЕС и НАТО, продолжает тушить мировой пожар, защищать мир и помогать народам выжить», – говорится в статье.

              Также Agoravox приводит слова французов, которые восхищены действиями России в Италии. Многие отмечают, что им стыдно за действия ЕС в этой ситуации, и выражают глубокое уважение России за оказываемую помощь.

              Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

              Российские военные специалисты уже провели дезинфекцию пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо и пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в итальянской провинции Ломбардия.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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