Взгляд
27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
Разделы

Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
Перейти а раздел…

Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии

Российские военные в итальянском генштабе – это фото обошло весь мирФото: facebook.com/mod.mil.rus
«Спасибо русским братьям», «Италия этого не забудет», «Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат». Все это – примеры отзывов простых итальянцев о прибытии в страну российских военных медиков, призванных на борьбу с эпидемией коронавируса. Почему же европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Кому нужно помогать в коронакризис

    Как в России лечат больных с коронавирусом

    План Путина против коронавируса

      Перейти а раздел…

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек
              В Коммунарке предсказали сроки пика коронавируса в МосквеМакрон предупредил коллег по ЕС о риске «конца Шенгенской зоны»Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕСМинтруд разъяснил порядок оплаты труда в выходную неделю
              Пациент Коммунарки раскрыл детали выявления коронавирусаРейтинг Трампа достиг рекордного максимумаЗаводы в США и Европе начали отказываться от саудовской нефтиНазваны сроки строительства ВСМ Москва – Сочи
              Twitter удалил фейк о комендантском часе в МосквеПосольство России в Италии ответило газете La Stampa на публикации о «ненужной» помощиПорошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавирусаДоктор Мясников разъяснил опасность вирусов для пожилых

              народный артист РСФСР


              У Лещенко подтвердили коронавирус

              пандемия коронавируса


              Эксперт спрогнозировал возвращение живущих за границей россиян

              более 81 тыс. человек


              Трамп объяснил лидерство США по заболеваемости коронавирусом

              Видео

              антикризисные меры


              За поддержку семей с детьми заплатят богатые

              пандемия коронавируса


              Трамп поставил на кон судьбу Америки

              Мировой эпицентр


              Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

              тотальный карантин


              Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

              Отзыв на книгу


              Максим Соколов: Негры на службе Ходорковского

              Высший смысл существования


              Ирина Алкснис: Главный бренд России – это армия

              Перезагрузка экономики


              Сергей Мардан: Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?

              Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии

              Российские военные в итальянском генштабе – это фото обошло весь мир   27 марта 2020, 11:30
              Фото: facebook.com/mod.mil.rus
              Текст: Владимир Добрынин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Спасибо русским братьям», «Италия этого не забудет», «Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат». Все это – примеры отзывов простых итальянцев о прибытии в страну российских военных медиков, призванных на борьбу с эпидемией коронавируса. Почему же европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно?

              Первой на российский жест доброй воли отреагировала пресса Испании. Страны, которая сама сейчас испытывает кризис, сравнимый с итальянским, но у России помощи не просившая. И потому, похоже, в доброту душевную «этих русских» не очень верящая.

              «Колонна джипов и грузовиков с медицинским оборудованием и специалистами. Российский флаг – трехцветное знамя царизма – развевается на ветру. То, чего не добился Сталин, добился Путин, и [в этом ему] способствует эпидемия. В 1945 году русские войска остались в Вене. Теперь они движутся по итальянской территории», – переживает La Vanguardia. И в этом слышится не столько возмущение, сколько зависть.

              Испания обратилась за помощью к НАТО, как это должны делать «правильные» западные страны – и, похоже, ответа будет ждать долго. Италия «поклонилась» Москве и все получила через сутки. Но, считает корреспондент Энрик Хулиана, лучше умереть в ожидании помощи от союзников, чем принять помощь от противника. Даже если за это придется заплатить в мирное время десятками тысяч жизней.

              «Почувствовав себя освобожденной от Европейского союза, Италия сделала три шага, которые не могут остаться незамеченными сообществом, – разбирает по косточкам действия Рима автор. – Во-первых, она активизировала свои отношения с КНР, позволив пекинскому режиму провести мощную пиар-кампанию. Во-вторых, европейская страна, наиболее культурно связанная с США во время холодной войны, обратилась за помощью к России Владимира Путина. И в-третьих, попросила Кубу прислать одну из своих бригад врачей-интернационалистов».

              «Бесполезная помощь»

              В самой Италии голоса по оценке российской помощи разделились. Либеральная пресса (а другой в стране практически нет) предпочла не заметить гуманитарный характер миссии, но обратила пристальное внимание на то, что большинство прибывших на Апеннины российских вирусологов – военные. Одно из ведущих изданий страны La Stampa постаралось не просто принизить значение помощи, оказываемой Италии специалистами из РФ, но и вообще выдать миссию за шпионскую акцию.

              Согласно анонимному источнику газеты в правительственных кругах, «80% того, что поставила в рамках оказания помощи – бесполезно или малополезно для Италии. Им нужен был только предлог». То есть ладно, маски и аппараты для ИВЛ из Китая – это ещё терпеть можно, а вот полевая лаборатория для стерилизации, оборудование и автомобили для дезинфекции, которые привезла Россия, с ним явно что-то не так. И это «не так» – во вред Италии и её народу.

              Газета, комментируя слова благодарности, высказанные премьером страны Джузеппе Конте в адрес России, акцентировала внимание на том, что благотворительность Москвы обходится дорого Риму: «Российские военные беспрепятственно передвигаются по территории Италии поблизости от баз НАТО».

              «Гордитесь Путиным, лучшим президентом в мире!»

              Реакция простых итальянцев на протянутую Россией руку дружбы была совершенно противоположной. После сообщения о выделении помощи Москвой аккаунт Facebook российского посольства в Риме моментально распух от зашкаливающего количества значков «нравится» и «супер», числа поделившихся новостью и комментариев с выражением благодарности. Комментаторы благодарили народ и правительство России, а также критиковали позицию стран Евросоюза и США, которые не торопились оказывать Италии поддержку.

              «Спасибо, отлично! Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат без масок, которые бы приехали на учения НАТО Defender Europe 2020. Что, мы еще не выяснили, от кого нам нужно защищаться? Спасибо, Россия. Спасибо, Путин», – пишет пользователь Luciana.

              «Это наши друзья, и мы отвечаем не взаимностью, а санкциями. Позор!» – комментирует Sig Gefrico.

              «И мы еще налагаем на вас санкции! Совсем нет стыда», – пишет Marco Castellari.

              «Спасибо всем вам за помощь. Италия этого не забудет. Спасибо, Россия!» – говорит Andrea Limonta.

              «Спасибо русским братьям, и гордитесь своим президентом Путиным, лучшим на свете! Доброе утро!» – реакция пользователя Stefano Rosa.

              «Россия и Китай – самые надёжные, поддерживающие страны. Ещё врачи из Кубы и Латинской Америки. Отсутствует Европа и Америка... Когда все закончится, мы будем помнить», – обещает Giuseppe Lapenna.

              «Мягкая сила», «вызов Евросоюзу» и «все в целях пропаганды»

              Датская Jyllands-Posten обнаружила в действиях России (и Китая) вызов Евросоюзу. Хотя признала, что «Европа отвернулась от Италии». Эксперт издания – глава аналитического центра «Европа» Люкке Фриис призвал со страниц СМИ к бдительности и не переоценивать щедрость помощи «от авторитарных режимов испытывающей трудности Италии». «Нет сомнения, что нынешнюю ситуацию РФ и КНР постараются использовать для раскола Евросоюза. Какова будет реакция Рима, когда опять зайдет речь о санкциях против России или контрактах на 5G с Huawei», задается вопросом Фриис.

              «У России хорошие отношения с Италией были и до коронавирусного кризиса, а голосования в ЕС не раз демонстрировали, что Италия понимает Россию, – отмечает газета. – США от европейских дел устранились, а теперь люди могут перестать верить в Евросоюз и повернутся к Китаю и России».

              Чешская Info не усмотрела в жесте России ничего, кроме «мягкой силы». «Владимир Путин направил в Италию сотню вирусологов в качестве гуманитарной помощи. Положение коренным образом они не изменят, но медики и медицинские материалы сейчас на Апеннинах нужнее, чем финансовая помощь. Путину это надо в пропагандистских целях, во-первых, чтобы продвинуть изменения в Конституцию, а во-вторых, чтобы продолжить давление на бывшие республики СССР и не вошедшие пока в ЕС страны, такие как Сербия. Никто не будет задумываться над тем, что в этом жесте было больше показного, чем реальной помощи, но факт запомнят все. И Сербия с Италией могут стать ближе к России и отдалиться от ЕС».

              «Помощь, оказываемая Италии Россией и Китаем, таит в себе политический знак, – считает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Европа помогает Италии мало, а ведь она – одна из ключевых фигур ЕС и НАТО. Теперь коммунистический Китай и авторитарная Россия имеют шансы перетянуть Рим на свою сторону».

              Автор публикации Клаус-Дитер Франкенбергер признает, что итальянцы чувствуют, что «Европа их бросила в беде. Германия в том числе. Справедливо это было или нет, жителям Апеннин плевать, они уже запомнили, кто им помог, а кто пытался как-то наказать и что-то доказать». Автор переживает, что в будущем отвергнутая Европой в критический момент Италия не захочет возобновлять дружбу с партнерами по ЕС, а повернется к России и Китаю.

              И наконец, Япония, находящаяся на Дальнем Востоке, солидарная в отношении России с западным мнением, отбросив всякий стыд, легко и просто устами Asahi Shimbun обвинила Россию в том, что она наживается на чужом несчастье. Московский корреспондент Мититака Хаттори демонстрирует абсолютную уверенность в том, что «раз Россия помощь оказала, она по максимуму использует затем этот факт в целях пропаганды как внутри страны, так и за рубежом». При этом автор добрым словом вспоминает Москву за оказание помощи Японии после землетрясения в Тохоку в 2011 году, но тут же срывается на «перенос токийской Олимпиады на 2021 год – это тоже в интересах России, которая сможет урегулировать к тому времени все допинговые скандалы».

              * * *

              Как видите, не хотят наши западные «партнеры» видеть в оказании Россией помощи Италии широту души русской и чистоту ее помыслов. Все скрытый смысл ищут и политическую выгоду. Впрочем, что тут удивительного – по себе судят, оттого и выводы такие.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............