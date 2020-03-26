Пушков оценил критику российской помощи Италии

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на критику российской помощи, озвученную в статье газеты La Stampa.

«Статья в La Stampa о якобы бессмысленности нашей помощи Италии явно инспирирована противниками России», – написал Пушков в своем Twitter.

Он добавил, что руководство Италии и жители страны благодарят Москву, и «только La Stampa – против».

«Не думаю, что этой статьей ей удастся переменить общественное мнение в Италии», – заключил сенатор.

La Stampa сообщила, что 80% поставленной Москвой техники якобы не поможет в борьбе c коронавирусом. По мнению издания, таким образом российские представители «удовлетворяют политические амбиции».

Ранее губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана раскритиковал тех, кто ругает Россию за помощь Италии и назвал их «шакалами».

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.