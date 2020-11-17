Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС

Страны Евросоюза не смогли согласовать новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер.

На заседании постоянных представителей стран ЕС Польша и Венгрия наложили вето на проект бюджета ЕС и создание фонда помощи национальным экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса, передает Deutsche Welle.

«Мы не можем согласиться с планом увязать бюджетные решения с критериями верховенства права в его сегодняшней форме», – сообщил в свою очередь представитель правительства в Будапеште. Он отметил, что такой план противоречит решениям июльского саммита ЕС.

В то же время на встрече представителей стран-членов ЕС был одобрен документ, который закладывает принцип распределения расходов в соответствии с критерием соблюдения странами принципов верховенства права.

По словам Фишера, это решение принималось по принципу квалифицированного большинства. Таким образом, Будапешт и Варшава не смогли предотвратить принятие данного распоряжения ЕС.

Ранее Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.