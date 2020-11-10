Евросоюз согласовал семилетний бюджет размером 1,8 трлн евро

Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы.

Объем бюджета составит 1,8 трлн евро, из низ 750 млрд – средства фонда восстановления экономики ЕС после пандемии, передает ТАСС.

В июле страны ЕС договорились о семилетнем бюджете в размере 1,74 трлн евро, что почти на 100 млрд меньше изначально предложенной Еврокоммиссией суммы. Кроме того, в сообществе одобрили создание фонда восстановления экономики объемом 750 млрд евро под названием «ЕС нового поколения». Уточняется, что эти средства будут привлечены Еврокомиссией (ЕК) до конца 2026 года в виде заимствований на срок до 31 декабря 2058 года. Нынешний бюджет будет почти в два раза больше по сравнению с предыдущим семилетним периодом 2014-2020 года.

Ранее сообщалось, что суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за распространения коронавируса и достигнет 101,7% ВВП.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.