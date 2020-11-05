Суммарный госдолг зоны евро впервые в истории превысит 100% ВВП

Суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за распространения коронавируса и достигнет 101,7% ВВП, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

В 2021 году он вырастет до 102,3% и продолжит рост в 2022 году. По 27 странам Евросоюза ситуация обстоит еще хуже: их суммарный госдолг прогнозируется в 2020 году на уровне 104,4% ВВП, в 2021 году – 111%, в 2022 – 113,7%, передает ТАСС.

Отмечается, что страны сообщества планируют в течение ближайших семь лет привлечь, помимо обычных бюджетных трат ЕС, дополнительно свыше 750 млрд евро для финансирования государственных дотаций экономике, чтобы финансировать восстановление после пандемии коронавируса.

По прогнозам, эти расходы наглядно отражаются в ожидаемой динамике дефицита госбюджета европейских государств: в 2020 году общий уровень бюджетного дефицита всех 27 стран ЕС составит рекордные 8,4% (что объясняется недополучением налогов и массовой выплатой компенсаций в период жесткого карантина). В 2021 году он прогнозируется на уровне 6,1% с дальнейшим сокращением до 4,5% в 2022 году при благоприятной экономической ситуации.

Рекордный госдолг в зоне евро в 207,1% ВВП демонстрирует Греция, которая так и не смогла улучшить свою кредитную ситуацию после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и кризиса суверенной задолженности зоны евро 2010-2011 годов. На втором месте Италия с 159,6%. Всего из 19 стран зоны евро семь в 2020 году будут иметь госдолг выше 100% ВВП, и только у пяти из них госдолг будет ниже 60% ВВП, как того требует базовый документ зоны евро.

Ранее сообщалось, что ЕК улучшила прогноз по спаду ВВП России в 2020 году до 4,2% и прогноз восстановления экономики в 2021 году до 2%. ЕК отметила, что российский сектор услуг серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса, однако «чрезмерная доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и уровню его доходов».

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что экономика Евросоюза должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.