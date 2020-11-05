ЕК улучшила прогнозы для экономики России в 2020 году

Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду ВВП России в 2020 году до 4,2% и прогноз восстановления экономики в 2021 году до 2%, говорится в осеннем прогнозе высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

ЕК отметила, что российский сектор услуг серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса, однако «чрезмерная доля госсектора в экономике позволила смягчить негативные последствия для занятости населения и уровню его доходов», передает ТАСС.

Однако ЕК ухудшила прогноз спада мировой экономики из-за пандемии коронавируса в этом году до 3,8%, а также снизила ожидания ее восстановления в 2021 году до 4,7%.

Прогноз спада ВВП США в 2020 году улучшен до 4,6% (весной ожидался 6,5%), но ожидания восстановления в 2021 году снижены до 3,7% (весной было 4,9%). В Китае ЕК значительно улучшила ожидания роста в 2020 году, несмотря на пандемию, в 2,1% (в весеннем прогнозе – 1%), в 2021 году – 7,3% (в весеннем прогнозе – 7,8%).

ЕС прогнозирует сохранение цен на нефть в 2020-2022 году в интервале от 42,6 до 46,4 доллара за баррель.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что экономика Евросоюза должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.