В Германии призвали жестко ответить на «политический вандализм» Польши и Венгрии

Польша и Венгрия блокируют решение по европейскому бюджету во время кризиса и пандемии, поэтому Евросоюзу следует быть жестче по отношению к ним, заявил корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Маркус Бекер.

«ЕС должен жестко действовать в отношении Венгрии и Польши», – цитирует статью RT. По мнению автора, Будапешт и Варшава продолжают разрушать правовую государственность в своих странах, и Евросоюз рискует потерять все, если оставит все как есть.

Автор поясняет, что Польша и Венгрия заблокировали проект бюджета ЕС не из-за того, что сомневались в правильности распределения бюджета или необходимости помощи на восстановление после кризиса на фоне пандемии. «Если бы речь шла только о деньгах», – отмечает журналист.

По мнению Бекера, глава венгерского правительства Виктор Орбан и влиятельный польский политик Ярослав Качиньский хотят помешать тому, чтобы выплаты финансовой помощи ЕС в будущем были привязаны к соблюдению принципов правовой государственности.

Журналист отмечет, что согласие на работу подобных механизмов должно быть само собой разумеющимся в таком правовом сообществе как Евросоюз. Тот факт, что другие страны объединения и Европарламент вообще посчитали необходимым создание такого механизма, многое говорит о состоянии правовой государственности в некоторых европейских странах.

Бекер пишет, что Польша и Венгрия готовы далеко зайти: они используют в своих интересах бюджет ЕС и кризис, связанный с пандемией, чтобы заставить все остальные европейские страны отказаться от механизма правовой государственности. «Это политический вандализм, который вредит не только жертвам пандемии в Италии или Испании, но и населению Польши и Венгрии», – подчеркивает автор материала. Он считает этот шаг «открытым признанием» Орбана и Качиньского в том, что они «окончательно распростились с сообществом ценностей, которым себя все еще осознает ЕС».

Активное выступление против механизма правовой государственности говорит о том, что для Орбана и Качиньского для гарантирования их собственных позиций во власти важно сохранять возможность влияния на СМИ в своих странах и коррупцию в системе правосудия, рассуждает автор публикации. По его словам, ради этого они при необходимости готовы стать изгоями в ЕС и потерять миллиарды евро.

Бекер считает, что те, кто действуют подобным образом посреди пандемии, прощаются с последними остатками солидарности внутри своего сообщества. «Если ЕС это допустит, он может сразу самораспуститься», – подчеркивает журналист. В связи с эти он призывает лидеров ЕС рассмотреть возможность, предложенную представителем Еврокомиссии в Варшаве Мареком Правдой, и отделить пакет коронавирусной помощи на сумму 750 млрд евро от общего европейского бюджета и согласовать распределение средств заново в форме международного договора.

В таком случае Будапешт и Варшава не смогут блокировать решения по данному вопросу и не получат средства из общего фонда. Журналист пишет, что Польша, в соответствии с имеющимися планами, за ближайшие два года должна получить из коронавирусных фондов помощи почти 19 млрд евро субсидий, которые ей не придется возвращать.

Бекер полагает, что для ЕС единственным способом удержать входящие в него страны от скатывания в автократический режим является финансовое давление. «Кроме того, ЕС может выставить себя на посмешище, если сейчас не продемонстрирует жесткую реакцию», – отмечает автор статьи.

В сложившейся ситуации, пишет журналист, Евросоюз может надеяться только на то, что жесткие финансовые меры вызовут раздражение населения и недовольство автократическими тенденциями в правительстве, из-за чего властям Венгрии и Польши придется опасаться за свои позиции.

Журналист издания пишет, что граждане Польши и Венгрии понимают, что ЕС как мирный проект опирается на общие ценности. Евросоюз полагается только на то, что входящие в него страны будут придерживаться общих идеалов демократии и правовой государственности. «Если эти ценности будут потеряны, ЕС будет потерян», – заключил Бекер.

Ранее Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.