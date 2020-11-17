В Германии призвали жестко ответить на «политический вандализм» Польши и Венгрии

Взгляд
17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
Разделы

Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
Перейти в раздел…

Пашинян пока нужен России

«Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами» Асатур Есаянц/РИА Новости
Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как «Луноход-1» стал советским ответом Америке

«Луноход-1» остается одним из важнейших символов советских успехов в космосе Б. Борисов/РИА Новости
Ровно полвека назад, 17 ноября 1970 года, произошло одно из знаковых событий XX века – в свое историческое путешествие по поверхности спутника Земли отправился советский «Луноход-1». Этому моменту предшествовала напряженная работа, в ходе которой инженерам и ученым Советского Союза пришлось решить огромное количество сложнейших технических задач. Подробности...
Перейти в раздел…

Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа еще не объявлена. Подробности...

Врангель упустил шанс отдать Крым евреям

Андрей Самохин, журналист
Мог ли главнокомандующий русской армией в Крыму, генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель удержать полуостров от вторжения Красной армии и создать там долгосрочную «белую республику»? Ровно через сто лет можно поговорить об истории в сослагательном наклонении. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Вы читаете комментарии под материалами газеты ВЗГЛЯД?
  • Да

  • Нет

  • Читаю и пишу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Внедорожник въехал в толпу под Калининградом
    Лукашенко сказал, где может начаться гражданская война в Белоруссии Алиев заявил об угрозах в адрес Баку во время конфликта в Карабахе Умер Роман Виктюк Винокур раскритиковал идею Меладзе о концертах в «красных зонах»
    Путин на саммите БРИКС вспомнил поговорку «в семье не без урода» В Армении объяснили решение заключить договор с Россией о телевещании Москвичам разрешили посещать катки без масок По Франции прокатилась волна загадочных убийств лошадей
    Путин оценил ситуацию в Карабахе Член ОП предложил меры по пресечению распространения интимных фото школьниц Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

    Главная тема


    Музей Зои Космодемьянской: модное место или гражданский храм

    «снять бремя»


    Пригожин попросил о новых льготах для музыкантов

    социологическое исследование


    Стало известно, как относятся к российской вакцине от COVID-19 за рубежом

    допинговый сговор


    Пушков назвал «акт Родченкова» подменой международного права американским

    Видео

    военно-технические уроки


    Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

    выборы в сша


    Сколько геев и чернокожих войдет в администрацию Байдена

    выборы в сша


    Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

    премьер Армении


    Пашинян пока нужен России

    крупнейшая сделка


    Китай нанес экономике США удар в спину

    «черный барон»


    Андрей Самохин: Врангель упустил шанс отдать Крым евреям

    ошибочная самоуверенность


    Тимофей Бордачёв: Что России делать с Эрдоганом

    возвращение в НАТО


    Юрий Мавашев: Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

    на ваш взгляд


    Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?

    В Германии призвали жестко ответить на «политический вандализм» Польши и Венгрии

       17 ноября 2020, 19:17
    Фото: Czarek Sokolowski/АР/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Польша и Венгрия блокируют решение по европейскому бюджету во время кризиса и пандемии, поэтому Евросоюзу следует быть жестче по отношению к ним, заявил корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Маркус Бекер.

    «ЕС должен жестко действовать в отношении Венгрии и Польши», – цитирует статью RT. По мнению автора, Будапешт и Варшава продолжают разрушать правовую государственность в своих странах, и Евросоюз рискует потерять все, если оставит все как есть.

    Автор поясняет, что Польша и Венгрия заблокировали проект бюджета ЕС не из-за того, что сомневались в правильности распределения бюджета или необходимости помощи на восстановление после кризиса на фоне пандемии. «Если бы речь шла только о деньгах», – отмечает журналист.

    По мнению Бекера, глава венгерского правительства Виктор Орбан и влиятельный польский политик Ярослав Качиньский хотят помешать тому, чтобы выплаты финансовой помощи ЕС в будущем были привязаны к соблюдению принципов правовой государственности.

    Журналист отмечет, что согласие на работу подобных механизмов должно быть само собой разумеющимся в таком правовом сообществе как Евросоюз. Тот факт, что другие страны объединения и Европарламент вообще посчитали необходимым создание такого механизма, многое говорит о состоянии правовой государственности в некоторых европейских странах.

    Бекер пишет, что Польша и Венгрия готовы далеко зайти: они используют в своих интересах бюджет ЕС и кризис, связанный с пандемией, чтобы заставить все остальные европейские страны отказаться от механизма правовой государственности. «Это политический вандализм, который вредит не только жертвам пандемии в Италии или Испании, но и населению Польши и Венгрии», – подчеркивает автор материала. Он считает этот шаг «открытым признанием» Орбана и Качиньского в том, что они «окончательно распростились с сообществом ценностей, которым себя все еще осознает ЕС».

    Активное выступление против механизма правовой государственности говорит о том, что для Орбана и Качиньского для гарантирования их собственных позиций во власти важно сохранять возможность влияния на СМИ в своих странах и коррупцию в системе правосудия, рассуждает автор публикации. По его словам, ради этого они при необходимости готовы стать изгоями в ЕС и потерять миллиарды евро.

    Бекер считает, что те, кто действуют подобным образом посреди пандемии, прощаются с последними остатками солидарности внутри своего сообщества. «Если ЕС это допустит, он может сразу самораспуститься», – подчеркивает журналист. В связи с эти он призывает лидеров ЕС рассмотреть возможность, предложенную представителем Еврокомиссии в Варшаве Мареком Правдой, и отделить пакет коронавирусной помощи на сумму 750 млрд евро от общего европейского бюджета и согласовать распределение средств заново в форме международного договора.

    В таком случае Будапешт и Варшава не смогут блокировать решения по данному вопросу и не получат средства из общего фонда. Журналист пишет, что Польша, в соответствии с имеющимися планами, за ближайшие два года должна получить из коронавирусных фондов помощи почти 19 млрд евро субсидий, которые ей не придется возвращать.

    Бекер полагает, что для ЕС единственным способом удержать входящие в него страны от скатывания в автократический режим является финансовое давление. «Кроме того, ЕС может выставить себя на посмешище, если сейчас не продемонстрирует жесткую реакцию», – отмечает автор статьи.

    В сложившейся ситуации, пишет журналист, Евросоюз может надеяться только на то, что жесткие финансовые меры вызовут раздражение населения и недовольство автократическими тенденциями в правительстве, из-за чего властям Венгрии и Польши придется опасаться за свои позиции.

    Журналист издания пишет, что граждане Польши и Венгрии понимают, что ЕС как мирный проект опирается на общие ценности. Евросоюз полагается только на то, что входящие в него страны будут придерживаться общих идеалов демократии и правовой государственности. «Если эти ценности будут потеряны, ЕС будет потерян», – заключил Бекер.

    Ранее Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •