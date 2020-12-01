Эксперт объяснил подоплеку нового конфликта между Украиной и Венгрией

«Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины. То, что власти могли бы позволить венграм, они должны разрешить и русским. Но это уже никак не укладывается в политику Киева», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал обострение отношений между Украиной и Венгрией после проведенных СБУ обысков в офисах общественных организаций, связанных с Будапештом.

«В приграничных районах Закарпатья доминирует венгерское меньшинство. Провенгерские настроения там очень сильны, любая экономическая или культурная политика Украины воспринимается негативно, ведется постоянная конкуренция за осваивание бюджетных денег и даже за контроль над контрабандой», – рассказал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Политолог уверен, что «давление силовых структур усиливает не только кризис между Украиной и Венгрией, но и кризис между украинцами и венгерской общиной Закарпатья». «Венгры воспринимают подобные обыски, как принуждение к союзу, в том числе и политическому. Говорят, что за действиями украинских властей стоит попытка заставить Венгерскую партию сформировать коалицию со «Слугой народа» в областном совете», – отметил собеседник.

В целом, по мнению эксперта, «венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины». «То, что власти могли бы позволить венграм, они должны разрешить всем остальным этническим меньшинствам, в том числе и русским. А это уже никак не укладывается в политику украинских властей», – объяснил политолог.

При этом эксперт подчеркнул, «рисков отделения Закарпатья от Украины или резкой радикализации местного населения сегодня нет». «Однако от Венгрии стоит ожидать продолжения блокирования любых попыток Украины сотрудничать с ЕС и НАТО, резких заявлений и даже призыва к санкциям в случае ухудшения отношений», – заключил Бортник.

Ранее в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске в доме лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил протест из-за проведения обысков и вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп, сообщает РИА «Новости». Преследование венгров на Украине министр назвал «неприемлемым» и обвинил Украину в проведении «антивенгерской» политики, несмотря на договоренности между двумя странами перевернуть страницу в двусторонних отношениях.

На прошлой неделе украинского посла уже вызывали в МИД в связи с запретом на въезд на Украину венгерскому чиновнику Иштвану Греже.

Напомним, Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.

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