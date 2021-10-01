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1 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Как Виктории Нуланд попасть в Россию

Нуланд опытный стратег и идеолог политики сдерживания в отношении РФ Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press
Agency/Global Look Press
До конца осени в Россию должен прилететь одиозный и влиятельный переговорщик – Виктория Нуланд, недавно повышенная до зама госсекретаря США по политике. Такие вопросы, как, например, урегулирование в Донбассе, нужно обсуждать именно с Нуланд, но есть проблема – она в черном списке и ей закрыт въезд в РФ. За что на Нуланд наложили санкции? И что в такой ситуации делать? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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    Как Виктории Нуланд попасть в Россию

    Нуланд опытный стратег и идеолог политики сдерживания в отношении РФ    1 октября 2021, 08:54
    Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    До конца осени в Россию должен прилететь одиозный и влиятельный переговорщик – Виктория Нуланд, недавно повышенная до зама госсекретаря США по политике. Такие вопросы, как, например, урегулирование в Донбассе, нужно обсуждать именно с Нуланд, но есть проблема – она в черном списке и ей закрыт въезд в РФ. За что на Нуланд наложили санкции? И что в такой ситуации делать?

    «Проблему Нуланд» или «казус Нуланд» пытаются разрешить не менее двух недель, с российской стороны первой об этом писала газета «Коммерсант». Заместителю госсекретаря США по политическим вопросам очень нужно на переговоры в Россию, но въехать она не может, поскольку находится в черном списке: на американские персональные санкции мы отвечали аналогичными своими.

    В случае Нуланд это известно абсолютно точно: в 2019 году она, как частное лицо, не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве. Дело в том, что российские черные списки, в отличие от американских, имеют закрытый характер. Внесенное в них лицо узнает о том, что ему закрыт въезд в Россию только тогда, когда обращается за визой – так обиднее.

    Казус в том, что высокопоставленных карьерных дипломатов (а Нуланд как раз из таких), если они не совершили буквального преступления против принимающей стороны, в черные списки обычно не вносят – нерационально, поскольку парализует механизм дипломатии как таковой. Подобного стараются избегать и в России, и на Западе.

    То же обычно относится и к главам государств. Хотя исключения есть, например, под российскими персональными санкциями находится действующий президент Черногории Мило Джуканович – заслужил.  

    Но Джуканович все-таки политик, а Нуланд – дипломатический работник с огромным стажем, считающийся профильным специалистом по России. Накладывать санкции на таких «рабочих лошадок» как будто бы себе дороже: вот и сейчас нужно с Нуланд переговорить по вопросам болезненной значимости, да только не можем.

    Разговор с ней будет об Украине и Донбассе. В идеальном для нас варианте он будет строиться как поиск ответа на вопрос, как именно американцы надавят на президента Владимира Зеленского, чтобы он начал реализовывать Минские соглашения. Причем Нуланд, как ни странно, тот человек, с которым можно найти понимание по этому вопросу. В 2016-м она прямо заявляла украинцам: соглашения, конечно, неудачные, но вы под ними сами подписались, вот и выполняйте.

    Шансов на то, что именно так разговор и будет построен, в реальности немного. В любом случае разговор это строго конфиденциальный – а значит, очный, «не телефонный», несмотря на то, что в ковидную эру большая часть переговоров проходит онлайн. С учетом хронического недоверия между нами и американцами, а также склонности последних к изощренному шпионажу, «уж лучше вы к нам». Да только – «ой, вы к нам не можете, вы в черном списке». Что делать будем?

    На самом деле, казуса тут нет или, во всяком случае, нет никакой ошибки: Нуланд попала в список пускай не «по погонам» – как кадровый внепартийный дипломат, отслуживший в структурах Госдепа более 30 лет, но «по заслугам» – как идеолог политики США по сдерживанию России.

    Обычно дипломатия в США именно что «партийная», и аппарат Госдепа меняется вместе с властью. Во многих других странах не так – там дипломат, как военный или полицейский, служит стране и народу в целом.

    Нуланд была в Америке ярким исключением: работала и при Рейгане, и при обоих Бушах, и при Клинтоне, и при Обаме, зарекомендовав себя как жесткого профи и приобретя несколько четких специализаций – расширение НАТО, Восточная Европа, Россия.

    Исключением она перестала быть из-за того, что сильно сблизилась с Хиллари Клинтон в период, когда та руководила Госдепартаментом. Работа с «невозможным Трампом» действительно стала для нее невозможной, Нуланд ушла в отставку и «погрузилась в науку». Именно в этом статусе – заслуженной пенсионерки, подвизающейся на идеологическом поприще – она и попала в российский черный список.

    Вообще, отношение к этой даме у нас сильно искажено из-за двух ярких эпизодов с ее участием: когда Нуланд обматерила Евросоюз и когда раздавала «печеньки» на Евромайдане. Последнее быстро стало общей метафорой для политики США в постсоветских странах, но излишне карнавализировало образ Нуланд и чуть ли не поставило ее вровень с какой-нибудь Дженнифер Псаки.

    Меж тем она – хитрый противник, опытный стратег и, как уже было сказано выше, идеолог политики сдерживания в отношении РФ. Короче, специалист штучный, поэтому после реванша демократов над Трампом, ее вернули в Госдеп на идеально подходящий для нее пост зама по политическим вопросам.

    Кстати, муж Нуланд ей под стать: политолог Роберт Каган некогда создал фонд «Новый американский век» (PNAC), ставший важным «мозговым центром» для неоконсерваторов. Эти люди придумали и обосновали, к примеру, войну в Ираке, а в общем и целом их деятельность была посвящена идее мирового доминирования США как исключительной нации. 

    Сейчас неоконсерватизм не в моде, а PNAC приказал долго жить, но Нуланд по-прежнему на коне.

    По семейной легенде, она влюбилась в Кагана тогда, когда обсуждала с ним под Луной величие Америки, но взгляды на достижение этого величия у них все-таки разные.

    Нуланд за более мягкий путь, за глобализм «с человеческим лицом» и Соединенные Штаты как центр глобальных процессов. Возможно, в учебники это войдет под названием «байденизм», тут многое зависит от здоровья президента США.

    Пока что у Байдена не хватает сил на всю международную повестку с участием США, от этого «вес» таких переговорщиков, как Нуланд, особенно значителен. Она из тех людей в Америке, контакты с которыми определяют и большую политику, и региональную, в том числе по такому чувствительному для нас вопросу, как Украина. Из этого вроде бы следует, что Нуланд из черного списка нужно исключить и не создавать трудностей в коммуникации для самих себя, но на самом деле не следует, потому что американцы довели ситуацию до того, что иначе с ними теперь нельзя.

    Никакого казуса не случилось бы, если бы Вашингтон пошел на открыто сформулированное Москвой предложение взаимно обнулить все черные списки (которые, кстати, начали вводить не мы). Вместо этого Америка стала превращается в неприступный форт для россиян вообще, а не только для «забаненных».

    Большинству, что называется, не очень-то и хотелось, но есть люди, для которых посещение США – профессиональная необходимость: например, спортсмены и дипломаты. И тем, и другим американцы чинят непреодолимые препятствия при получении виз для участия в чемпионатах или несения дипломатической службы.

    И стоит подчеркнуть, что речь идет в том числе об участии в международных чемпионатах и работе в международных организациях (например, в ООН, головной офис которой находится в Нью-Йорке).  

    С теми, кто должен нести службу непосредственно в посольстве и консульствах РФ в США, ситуация особенно сложная. Американцы насильно сокращают их штат – не дают въездных виз дипломатам, которые прилетают на смену тем, чья миссия завершена из-за пенсии, отставки, отзыва на другой фронт работ и так далее. В итоге в консульстве РФ в Хьюстоне осталось всего два человека при норме в восемь, это значительно усложняет его работу в том числе и как «центра госуслуг» для россиян в США, которым требуются переоформление документов и юридическая защита.

    Источники утверждают, что условие для исключения Нуланд из черного списка РФ – прекращение этого безобразия и беззакония. Дипломаты, направленные в командировку в США взамен «выбывших», должны прибыть к месту их службы.

    Да, это своего рода шантаж. Хуже того, это обычно непродуктивное смешение разных проблем (потому что – где Донбасс, который нужно обсудить с Нуланд, а где консульство в Хьюстоне). Но по-другому, увы, никак. Язык логики, компромисса и традиционной дипломатии в наших отношениях с США уже утрачен – и утрачен благодаря таким людям, как Нуланд, однажды решившим практиковать в международных делах США тактику «Дикого Запада».

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